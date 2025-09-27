Antonio Sefer, imagini bizare în Israel! Fostul atacant de la Rapid a dat gol, după care i-a lăsat „mască” pe toți. Video

Fotbalistul român care joacă în Israel a fost titular în confruntarea dintre Maccabi Bnei Raina și Beitar Ierusalim, scor 1-3, în etapa a 5-a din campionatul israelian.
Jucătorul crescut de Oțelul Galați, care s-a consacrat în SuperLiga la Rapid, a ajuns să joace în Israel, acolo unde este legitimat la Maccabi Bnei Raina. Titular în partida contra celor de la Beitar Ierusalim, românul a înscris, în minutul 17, din lovitură de la 11 metri. A executat pe centru, tare, iar după ce a intrat mingea în poartă a fost protagonistul unor imagini cum rar vezi în fotbal, mai ales în urma unei reușite în poarta adversă.
Concret, Sefer a făcut doi pași și au urmat semne clare că are o problemă musculară. O grimasă i-a trădat durerile, iar după s-a pus pe gazon pentru ca medicii să intervină și să-i vină în ajutor. Aceștia au venit imediat și au constatat că sportivul român se confruntă cu o uzură a mușchiului din zona inghinală a piciorului stâng. Inclusiv oamenii cu targa au venit pe teren, pentru a ajuta la scoaterea fotbalistului, care în cele din urmă a părăsit gazonul pe picioarele sale.
Pentru a nu risca nimic, dat fiind faptul că Sefer șchiopăta vizibil și probabil oricum nu mai putea continua meciul, antrenorul lui Maccabi Bnei Raina l-a schimbat pe fostul jucător de la Rapid după doar 20 de minute din joc. În locul său a fost trimis pe teren Saar Fadida. Restul meciului a fost unul de coșmar pentru echipa lui Sefer. Beitar Ierusalim a înscris de 3 ori prin Shua, Atzili și Kalu și a obținut toate cele 3 puncte.
Considerat în startul carierei ca fiind unul dintre cei mai talentați tineri jucători români, Antonio Sefer era, în 2017, luat de olandezii de la Groningen. După ce a stat doi ani la grupele de juniori ale echipei batave, Sefer a revenit în România și a semnat cu Rapid, când echipa giuleșteană se afla în liga secundă și visa la revenirea în cel mai important eșalon al fotbalului românesc, de unde absenta de ceva ani.
A avut evoluții apreciate și a devenit un jucător iubit de fani, însă în ianuarie 2023 părăsea Giuleștiul și ajungea prima dată în Israel, la Happoel Beer Sheva. Din această vară a fost luat de Maccabi Bnei Raina, echipă tot din primul eșalon al fotbalului israelian. În 5 partide în care a fost folosit, Sefer a înscris de 3 ori și este golgheterul formației sale. Acum, însă, va fi nevoit, cel mai probabil, să stea o perioadă în afara gazonului, asta pentru a-și rezolva problemele medicale.