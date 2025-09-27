Antonio Sefer, imagini bizare în Israel! Fostul atacant de la Rapid a dat gol, după care i-a lăsat „mască” pe toți. Video

Fotbalistul român care joacă în Israel a fost titular în confruntarea dintre Maccabi Bnei Raina și Beitar Ierusalim, scor 1-3, în etapa a 5-a din campionatul israelian.

Antonio Sefer a marcat și imediat s-a accidentat. Ghinionul teribil pentru fotbalistul român

care s-a consacrat în SuperLiga la Rapid, a ajuns să joace în Israel, acolo unde este legitimat la Maccabi Bnei Raina. Titular în partida contra celor de la Beitar Ierusalim, românul a înscris, în minutul 17, din lovitură de la 11 metri. A executat pe centru, tare, iar după ce a intrat mingea în poartă a fost protagonistul unor imagini cum rar vezi în fotbal, mai ales în urma unei reușite în poarta adversă.

Concret, Sefer a făcut doi pași și au urmat semne clare că are o problemă musculară. O grimasă i-a trădat durerile, iar după s-a pus pe gazon pentru ca medicii să intervină și să-i vină în ajutor. Aceștia au venit imediat și au constatat că sportivul român se confruntă cu o uzură a mușchiului din zona inghinală a piciorului stâng. Inclusiv oamenii cu targa au venit pe teren, pentru a ajuta la scoaterea fotbalistului, care în cele din urmă a părăsit gazonul pe picioarele sale.

Pentru a nu risca nimic, dat fiind faptul că Sefer șchiopăta vizibil și probabil oricum nu mai putea continua meciul, antrenorul lui Maccabi Bnei Raina l-a schimbat pe fostul jucător de la Rapid după doar 20 de minute din joc. În locul său a fost trimis pe teren Saar Fadida. Restul meciului a fost unul de coșmar pentru echipa lui Sefer. Beitar Ierusalim a înscris de 3 ori prin Shua, Atzili și Kalu și a obținut toate cele 3 puncte.

Cifrele lui Antonio Sefer în Israel

Considerat în startul carierei ca fiind unul dintre cei mai talentați tineri jucători români, Antonio Sefer era, în 2017, luat de olandezii de la Groningen. După ce a stat doi ani la grupele de juniori ale echipei batave, Sefer a revenit în România și a semnat cu Rapid, când echipa giuleșteană se afla în liga secundă și visa la revenirea în cel mai important eșalon al fotbalului românesc, de unde absenta de ceva ani.

A avut evoluții apreciate și a devenit un jucător iubit de fani, însă în ianuarie 2023 părăsea Giuleștiul și , la Happoel Beer Sheva. Din această vară a fost luat de Maccabi Bnei Raina, echipă tot din primul eșalon al fotbalului israelian. În 5 partide în care a fost folosit, Sefer a înscris de 3 ori și este golgheterul formației sale. Acum, însă, va fi nevoit, cel mai probabil, să stea o perioadă în afara gazonului, asta pentru a-și rezolva problemele medicale.

