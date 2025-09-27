Sport

Antonio Sefer, imagini bizare în Israel! Fostul atacant de la Rapid a dat gol, după care i-a lăsat „mască” pe toți. Video

Antonio Sefer (25 de ani), jucătorul celor de la Maccabi Bnei Raina, a fost protagonistul unui eveniment cum rar se vede în fotbal.
Mihai Alecu
27.09.2025 | 21:49
Antonio Sefer imagini bizare in Israel Fostul atacant de la Rapid a dat gol dupa care ia lasat masca pe toti Video
ULTIMA ORĂ
Cum s-a accidentat Antonio Sefer după ce a marcat în Israel

Fotbalistul român care joacă în Israel a fost titular în confruntarea dintre Maccabi Bnei Raina și Beitar Ierusalim, scor 1-3, în etapa a 5-a din campionatul israelian.

ADVERTISEMENT

Antonio Sefer a marcat și imediat s-a accidentat. Ghinionul teribil pentru fotbalistul român

Jucătorul crescut de Oțelul Galați, care s-a consacrat în SuperLiga la Rapid, a ajuns să joace în Israel, acolo unde este legitimat la Maccabi Bnei Raina. Titular în partida contra celor de la Beitar Ierusalim, românul a înscris, în minutul 17, din lovitură de la 11 metri. A executat pe centru, tare, iar după ce a intrat mingea în poartă a fost protagonistul unor imagini cum rar vezi în fotbal, mai ales în urma unei reușite în poarta adversă.

Concret, Sefer a făcut doi pași și au urmat semne clare că are o problemă musculară. O grimasă i-a trădat durerile, iar după s-a pus pe gazon pentru ca medicii să intervină și să-i vină în ajutor. Aceștia au venit imediat și au constatat că sportivul român se confruntă cu o uzură a mușchiului din zona inghinală a piciorului stâng. Inclusiv oamenii cu targa au venit pe teren, pentru a ajuta la scoaterea fotbalistului, care în cele din urmă a părăsit gazonul pe picioarele sale.

ADVERTISEMENT

Pentru a nu risca nimic, dat fiind faptul că Sefer șchiopăta vizibil și probabil oricum nu mai putea continua meciul, antrenorul lui Maccabi Bnei Raina l-a schimbat pe fostul jucător de la Rapid după doar 20 de minute din joc. În locul său a fost trimis pe teren Saar Fadida. Restul meciului a fost unul de coșmar pentru echipa lui Sefer. Beitar Ierusalim a înscris de 3 ori prin Shua, Atzili și Kalu și a obținut toate cele 3 puncte.

Cifrele lui Antonio Sefer în Israel

Considerat în startul carierei ca fiind unul dintre cei mai talentați tineri jucători români, Antonio Sefer era, în 2017, luat de olandezii de la Groningen. După ce a stat doi ani la grupele de juniori ale echipei batave, Sefer a revenit în România și a semnat cu Rapid, când echipa giuleșteană se afla în liga secundă și visa la revenirea în cel mai important eșalon al fotbalului românesc, de unde absenta de ceva ani.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

A avut evoluții apreciate și a devenit un jucător iubit de fani, însă în ianuarie 2023 părăsea Giuleștiul și ajungea prima dată în Israel, la Happoel Beer Sheva. Din această vară a fost luat de Maccabi Bnei Raina, echipă tot din primul eșalon al fotbalului israelian. În 5 partide în care a fost folosit, Sefer a înscris de 3 ori și este golgheterul formației sale. Acum, însă, va fi nevoit, cel mai probabil, să stea o perioadă în afara gazonului, asta pentru a-și rezolva problemele medicale.

ADVERTISEMENT
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico -...
Digisport.ro
Camerele n-au ratat nimic! Ce a făcut Florentino Perez, imediat după Atletico - Real Madrid 5-2

Antonio Sefer, accidentare după gol în Israel. Imagini neașteptate

Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia! Cum a marcat românul într-o...
Fanatik
Ianis Stoica a înscris din nou în Portugalia! Cum a marcat românul într-o repriză în care echipa sa a făcut spectacol. Video
Rapid a deschis scorul cu Petrolul după o fază controversată. Ploieștenii au sărit...
Fanatik
Rapid a deschis scorul cu Petrolul după o fază controversată. Ploieștenii au sărit ca arși la arbitrul Marcel Bîrsan. Video
Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa...
Fanatik
Antrenorul lui PSV a dat verdictul despre Dennis Man după 3 meciuri: „Așa e când vii din Italia”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!