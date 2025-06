Antony și-a terminat împrumutul la Betis și se întoarce la Manchester United: „înțepături” pentru clubul englez

Sezonul lui Real Betis s-a încheiat oficial cu finala Conference League, . Brazilianul Antony se va întoarce la Manchester United după expirarea împrumutului, însă nu a făcut asta înainte de a scrie un amplu mesaj pentru clubul spaniol care i-a fost casă în ultima jumătate de an.

Mesajul lui Antony la despărțirea de Real Betis. Ironie subtilă la adresa lui Manchester United

Deși cariera lui intrase într-un con de umbră la Manchester United, împrumutul la Real Betis l-a revitalizat.

Clubul nu a decis însă să îl transfere definitiv, astfel că brazilianul revine în această vară în Anglia. Extrema dreaptă a avut un mesaj pentru Betis, în care a strecurat și o ironie la adresa lui Manchester.

„Din rai în iad!”

„Astăzi este ziua în care trebuie să mulțumesc pentru unul dintre cele mai frumoase capitole din viața mea. În timp ce scriu această pagină a poveștii mele, trebuie să vă spun de ce ați fost – și veți fi întotdeauna – atât de speciali pentru mine.

Încă din copilărie, fotbalul nu a fost doar un vis… A fost singura mea șansă de a-mi schimba viața. Dar pentru mine, a fost mai mult decât atât… A fost bucuria mea. În timp ce mulți au văzut fotbalul ca pe o cale de ieșire, eu l-am văzut ca pe o cale de intrare. Jocul nu a fost un refugiu, a fost destin, fericire pură.

Viața m-a dus departe lume. Am părăsit Brazilia, am jucat în Olanda, am jucat în Anglia și am trecut de la a fi băiat la a deveni tată. Multe s-au schimbat, dar fotbalul… Fotbalul a fost mereu acolo până într-o zi, totul s-a prăbușit. Din rai în iad. Mingea a încetat să mai intre, bucuria s-a estompat, lumea mea s-a întunecat și am început să mă îndoiesc de mine, de talentul meu și de pasiunea mea pentru joc…

„De la primii mei pași în acest club, am simțit ceva diferit. Mulțumesc, Real Betis!”

Atunci fotbalul mi-a oferit un ultim cadou: Real Betis. Când am ajuns aici, nu știam la ce să mă aștept, dar nici în cele mai îndrăznețe vise nu mi-am imaginat că voi găsi ceea ce am găsit.

De la primii mei pași în acest club, am simțit ceva diferit. A fost ca și cum m-aș fi întors acasă, ca și cum aș fi găsit o parte din mine pe care credeam că o pierdusem.

Alături de tine, am zâmbit din nou. Alături de tine l-am regăsit pe copilul care eram odată, cel care iubea fotbalul din toată inima. Cu tine, fotbalul a devenit din nou iubire. Mulțumesc, Real Betis.”, a transmis Antony pe contul său personal de