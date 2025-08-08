Sport

„Antrenamentele de la Dinamo sunt mai tari decât cele de la FCSB!” Alex Musi, despre declaraţia care i-a iritat pe roş-albaştri

Alexandru Musi, lămuriri după declarația care a încins atmosfera la derby-ul Dinamo - FCSB. Ce a vrut mijlocașul să spună.
Bogdan Ciutacu
08.08.2025 | 20:30
Antrenamentele de la Dinamo sunt mai tari decat cele de la FCSB Alex Musi despre declaratia care ia iritat pe rosalbastri
Alexandru Musi, precizări după ce i-a pus pe jar pe cei de la FCSB. Sursă foto: sportpictures.eu

Alexandru Musi a fost invitatul emisiunii „Fanatik Dinamo”. Puștiul în vârstă de 21 de ani a făcut spectacol împotriva fostei sale echipe și a vrut să lămurească un subiect delicat.

Alexandru Musi a ținut să lămurească lucrurile după Dinamo – FCSB 4-3: „Nu poți să faci antrenamente foarte grele”

Alexandru Musi susține că e normal ca la Dinamo să fie antrenamente mai intense decât la FCSB: „Eu n-am spus-o într-un mod… Am zis că la FCSB se joacă din 3 în 3 zile și nu poți să faci antrenamente foarte grele și aici pentru că jucăm o dată pe săptămână se fac antrenamente puțin mai grele. E un ciclu săptămânal. La FCSB se joacă din 3 în 3 zile și de-asta”.

Fostul jucător al FCSB a dezvăluit cum a fost primit în vestiarul „câinilor”: „Primul jucător care a venit la mine a fost Cătă Cîrjan. Dar cu el mă știam de când aveam 12 ani. Au venit cam toți jucătorii.

M-au primit bine. De ceilalți jucători care au venit odată cu mine pot să spun la fel că sunt muncitori, foarte buni, sunt de treabă și cu siguranță o să facem performanță împreună”. 

Alexandru Musi, convins că Dinamo poate mai mult în acest sezon: „Așa sper la ce echipă avem”

Alex Musi crede în forța lui Dinamo: „Eu zic că noi trebuie să ne batem la campionat. Eu așa sper la ce echipă avem și cum ne antrenăm. Trebuie însă să o luăm de la meci la meci, să îl analizăm pe fiecare, să jucăm 100% și să dăm totul.

Cu siguranță putem să ne batem la titlu. Eu spun că nu mai lipsește nimic și suntem montați din toate punctele de vedere. Suntem concentrați pe treaba noastră și asta e cel mai important”.

În privința atacanților, Musi e la fel de încrezător și optimist: „Alex Pop a făcut un meci foarte bun așa cum ați văzut. Karamoko s-a accidentat din păcate, dar și el a început bine cu Botoșani. Dar o să revină cât mai repede. Mai e și Perica. Chiar avem atacanți foarte buni și cu siguranță o să ne ajute. 

Alexandru Musi, super interviu la Fanatik Dinamo după ce a marcat contra FCSB

