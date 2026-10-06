Sport

Antrenamentele lui Laurențiu Reghecampf i-au speriat pe jucătorii FCSB: „Foarte mulți se plâng”

Cuplul Reghecampf - Neubert este cunoscut pentru antrenamentele fizice extrem de intense! Juri Cisotti este primul fotbalist de la FCSB care „dă din casă” despre pregătirea din ultimele zile
Ciprian Păvăleanu
06.10.2026 | 08:53
Antrenamentele lui Laurentiu Reghecampf iau speriat pe jucatorii FCSB Foarte multi se plang
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Juri Cisotti „și-a pârât” colegii după primele zile de antrenament ale lui Reghecampf la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Încă de când au început primele discuții între Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali, antrenorul în vârstă de 51 de ani i-a explicat patronului că va face o pregătire spartană în cele trei săptămâni pe care urma să le aibă la dispoziție. „Reghe” și-a respectat cuvântul și a scos untul din fotbaliștii roș-albaștrilor, iar Juri Cisotti este primul fotbalist de la FCSB care vorbește public despre acest lucru.

Fotbaliștii FCSB, speriați de antrenamentele lui Reghecampf. Juri Cisotti i-a dat de gol

Laurențiu Reghecampf a prins portița perfectă pentru a prelua FCSB și a începe o pregătire ca la carte cu scopul de a repune echipa pe picioare. După cinci meciuri consecutive fără victorie în campionat, roș-albaștrii trebuie să ia atitudine imediat, iar noul antrenor a făcut ce știe cel mai bine.

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Așa cum a promis, Laurențiu Reghecampf „i-a spart” pe fotbaliști în primele zece zile, iar Juri Cisotti „i-a pârât” pe colegii săi care s-au plâns de multe ori despre intensitatea antrenamentelor: „E bine cu Reghecampf! Am avut 10 zile în care am lucrat foarte mult. Cred că e un antrenor foarte bun. Ne antrenăm bine, cu intensitate. Sper să continuăm așa și să folosim ce spune el. Știu că aici a avut rezultate foarte bune, el știe cum se face. Trebuie să folosim ce ne spune.

Din punctul meu de vedere, sunt antrenamente foarte bune. Dar nu doar ca intensitate, ci și din punct de vedere al calității. Avem aici toate condițiile pentru a face antrenamente foarte bune. Cred că rezultatele vor fi bune și pe teren se va vedea diferența de intensitate.

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Foarte mulți jucători s-au plâns, dar așa e normal. Avem o pauză lungă și e normal ca echipa să lucreze foarte mult. Trebuie să fim pregătiți 100% pentru campionat și Cupa României. Trebuie să fie și puțină febră musculară, toți jucătorii sunt puțin obosiți, dar așa trebuie să fie într-o pauză atât de lungă”, a declarat Juri Cisotti pentru Pro Sport.

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Suporterii echipei, încântați de antrenamentele intense ale lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

O mică parte din munca la care fotbaliștii FCSB au fost supuși în ultimele zile a fost făcută public pe rețelele de socializare. Roș-albaștrii au împărtășit câteva imagini și clipuri cu fanii pentru a se convinge că Reghecampf a respectat întocmai ceea ce a spus înainte de a fi prezentat la echipă.

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Ținând cont de situația din clasament, suporterii FCSB-ului nu au avut nicio milă de favoriții lor și s-au bucurat că, în sfârșit, cineva pune la treabă jucătorii care pot fi considerați „brânză bună în burduf de câine”: „Scoate ficații din ei, să vadă la ce echipă au ajuns!”; „Sper să scoată untul din ei, să le sară figurile din cap!”; „Se muncește frumos, nu se poate să nu apară și rezultatele!”; „Băi, dar ce supărați sunt! Se vede că au dat de greu”; „În sfârșit, văd și eu băieții ăștia că muncesc și nu le mai arde de caterincă”, au fost doar câteva dintre părerile fanilor din comentarii.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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