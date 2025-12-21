Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet

ADVERTISEMENT

Isidora Pejovic este protagonista acestui moment. Vorbim despre o tânără antrenoare de tenis în vârstă de 28 de ani din Serbia. Acesta are un stil atipic atunci când vine vorba de lecțiile de tenis.

Cine este Isidora Pejovic

Isidora Pejovic a jucat tenis profesionist și totodată a participat și la mai multe turnee ITF. În prezent însă, tânăra este antrenoare de tenis. Totodată, aceasta combină cariera sportivă cu cea din modeling.

Pe Instagram, antrenoarea este urmărită de peste 80.000 de persoane. Aceasta publică videoclipuri de la antrenamente, iar de cele mai multe ori optează pentru niște ținute destul de controversate.

Mai exact, în imaginile publicate pe internet, Isidora Pejovic apare pe terenul de tenis în tocuri și rochii elegante. Iar acest lucru a atras atenția multor persoane, inclusiv Virginiei Ruzici, una dintre legendele tenisului românesc.

Ce scriu jurnaliștii despre antrenoarea de tenis

De altfel aceasta, a reacționat cu mai multe aprecieri la imaginile postate de sârboaică pe terenul de tenis. Iar același imagini au devenit virale pe internet.

O mulțime de persoane au rămas impresionate de ce au putut să vadă. Și inclusiv jurnaliștii din Serbia au scris un articol despre Isidora Pejovic și despre modul aparte în care aceasta se afișează pe internet.

În presa sârbă, jurnaliștii de la Telegraf o descriu pe sportivă ca fiind tun „model și antrenor de tenis certificat”. Mai mult de atât, aceasta știe cum să atragă atenția cu aparițiile sale.

Vezi această postare pe Instagram

Ce reușite a bifat Isidora Pejovic

Aceeași sursă mai scrie că pe vremea când juca, tânăra a participat și a acumulat experiență. Totodată, cel mai bun clasament obținut la dublu a fost locul 1.228 mondial

Isidora Pejovic a efectuat studiile în SUA și acolo a și evoluat în tenis. Totodată, în anul 2016 aceasta a bifat o altă reușită importantă și a fost desemnată Jucătoarea săptămânii în cadrul conferinței America East.

„Isidora este cunoscută ca o fostă jucătoare de tenis din Serbia. Totuși, în spațiul public atrage frecvent atenția și prin aspectul său atrăgător, reușind să îmbine lumea modelingului cu sportul alb. Isidora Pejovic s-a născut la 19 iunie 1997.

De-a lungul carierei sale de jucătoare, a participat la turnee ITF, unde a acumulat experiență internațională și și-a construit parcursul profesional. Cel mai bun clasament obținut la dublu a fost locul 1.228 mondial, o performanță notabilă în circuitul profesionist. Un succes important l-a înregistrat în perioada studiilor în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat în tenisul universitar pentru University at Albany.

În aprilie 2016, a fost desemnată Jucătoarea săptămânii în cadrul conferinței America East, grație numeroaselor victorii obținute atât la simplu, cât și la dublu, confirmându-și astfel valoarea și dedicarea față de sport. Pe plan intern, a fost legitimată la Tenis Club Radnicki Obrenovac, fiind considerată una dintre cele mai talentate jucătoare de sală din Serbia”, au scris ziariștii din țara vecină despre antrenoarea Isidora.