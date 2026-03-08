Antrenor bombă pentru Gigi Becali la FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a pierdut cu 1-3 în faţa lui U Cluj, iar la finalul confruntării . Antrenorul care a câştigat ultimele două titluri în SuperLiga pleacă după aproape trei ani pe banca FCSB.

Laurenţiu Reghecampf, prima variantă de antrenor a lui Gigi Becali la FCSB!

FANATIK a aflat care e prima variantă de antrenor a lui Gigi Becali. Este vorba de Laurenţiu Reghecampf, unul dintre cei mai de succes antrenori de la FCSB în era Gigi Becali, aflat sub contract cu Al Hilal Omdurman.

Din informaţiile FANATIK, varianta Reghe prinde contur din ce în ce mai mult pentru că şi antrenorul ar fi dispus să se întoarcă la FCSB, iar clubul l-ar primi cu braţele deschise, mai ales având în vedere perioada de criză.

Laurenţiu Reghecampf este văzut ca o variantă ideală în condiţiile în care ştie să lucreze cu Gigi Becali, a făcut-o cu succes şi în trecut şi ar fi un nume acceptat şi de vestiar. Mai mult, Reghe are o relaţie excelentă şi cu fanii campioanei.

FCSB ar vrea să îl numească pe Reghe cât mai repede şi antrenorul să preia cât mai rapid echipa, dar deocamdată rămâne de văzut cum va putea să îşi închidă situaţia cu , echipă care e pe primul loc în campionat şi calificată în sferturile de finală din Champions League.

Reghe, unul dintre antrenorii cei mai de succes din era Becali la FCSB

Dar, Laurenţiu Reghecampf este dispus să vină la FCSB în acest moment, fiind considerat omul care poate redresa foarte repede echipa pe care o cunoaşte foarte bine, în trecut mai având două mandate pe banca roş-albaştrilor.

Laurenţiu Reghecampf a condus echipa între 2012 şi 2014, interval în care a câştigat două titluri şi o Supercupă. În 2013 a ajuns cu FCSB până în optimile de finală din Europa League, după ce a eliminat Ajax.

În toamna aceluiaşi an, sub comanda lui Reghecamf, FCSB s-a calificat pentru ultima oară în grupele UEFA Champions League, după o dublă de infarct cu Legia Varşovia, tranşată graţie golurilor marcate în deplasare: 0-0 şi 2-2. Reghe a mai condus FCSB între 2015 şi 2017, interval în care a câştigat o Cupă a Ligii.

Toni Petrea sau Leo Grozavu, variantele de rezervă

În cazul în care nu o să se ajungă la un acord şi Reghe nu va putea prelua echipa, Gigi Becali ia în calcul numirea lui Toni Petrea, fostul secund al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, dar şi al lui Reghe la FCSB.

Petrea a avut, la rându-i, două mandate ca principal la FCSB, în 2020-2021, respectiv 2021-2022. Cu Toni Petrea pe bancă, FCSB a câştigat ultima Cupă a României din palmares, în 2020. Leo Grozavu este şi el una dintre variante, fiind proaspăt plecat de la FC Botoşani.