Antrenor cu corp de bodyguard! Adversarul lui CFR Cluj e un adevărat pachet de mușchi. Foto

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Vahe Gevorgyan (38 de ani) a furat toate privirile la partida dintre Alashkert și CFR Cluj, prima manșă a turului 2 preliminar Conference League. Antrenorul armean al gazdelor este un pachet de mușchi și și-a etalat fizicul impresionant.

Vahe Gevorgyan, antrenorul lui Alashkert, e plin de mușchi

. Primul meci al „dublei” s-a jucat la Erevan, iar în centrul atenției s-a aflat Vahe Gevorgyan. Antrenorul în vârstă de 38 de ani al gazdelor a afișat un fizic atipic pentru un tehnician. Îmbrăcat într-un tricou polo negru, dar slim fit, și jeans și încălcați cu loafers, Gevorgyan a părut mai degrabă bodyguardul echipei decât antrenorul ei.

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În vârstă de 38 de ani, Vahe Gevorgyan nu este un antrenor cu foarte mare experiență. Cu toate acestea, el este la a doua sa aventură în calitate de tehnician al lui Alashkert. Din 2025 la adversara lui CFR Cluj, el i-a mai pregătit și pe armeni în perioada 2022-2024. Între cele două perioade, el a mai avut o experiență la FC Van (2024-2025).

Cea mai importantă performanță realizată în cariera de antrenor a lui Vahe Gevorgyan este câștigarea Cupei Armeniei. A făcut-o în sezonul 2021-2022, atunci când o pregătea pe SC Noravank (2020-2022). Din CV-ul actualului tehnician de la Alashkert mai fac parte formațiile Lori Vanazdor, din Armenia, și FDC Vista, din Rusia.

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Cu ce echipă a comparat-o antrenorul lui Alashkert pe CFR Cluj

Înaintea meciului de la Erevan, antrenorul lui Alashkert a făcut o declarație interesantă. El a comparat-o pe CFR Cluj cu una dintre echipele cunoscute din Armenia. . „Este dificil să compari CFR Cluj cu echipele din Armenia, deoarece fiecare adversar din competițiile europene are propriul stil de joc distinctiv. Totuși, în ceea ce privește abordarea, i-aș compara cu Urartu.

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Atunci când au posesia, încearcă să creeze haos, caută spații libere, le place să controleze mingea și practică un fel de ‘fotbal total’, cu rotații frecvente ale jucătorilor în teren. Este o echipă interesantă”, a spus Geyorgyan pentru .