Antrenor de 34 de ani pentru FC Barcelona în El Clasico. Un fost “cormoran” va conduce echipa în derbyul cu Real Madrid

ADVERTISEMENT

Real Madrid – FC Barcelona este primul El Clasico din acest sezon. . Real are 24 de puncte, cu două mai mult decât eterna rivală, după ce s-au jucat nouă etape în campionatul Spaniei.

Hansi Flick este suspendat pentru meciul cu Real Madrid

Barcelona poate avea un handicap important în acest meci, deoarece antrenorul Hansi Flick este la acest moment suspendat și nu va putea conduce echipa în El Clasico. El a fost sancționat în meciul cu Girona, câștigat de echipa cu 2-1, după un gol marcat în prelungirile partidei.

ADVERTISEMENT

Antrenorul în vârstă de 60 de ani a primit un cartonaş galben pentru că a aplaudat sarcastic al patrulea oficial, când acesta a indicat doar patru minute de prelungiri. Când rezerva Ronald Araujo a marcat golul victoriei pentru Barca, Flick a explodat şi a primit un al doilea cartonaş galben, pentru că a făcut un gest obscen.

„Nu-mi place să mă văd în această stare la televizor şi nu vreau ca nepoţii mei să-şi vadă bunicul aşa”, a spus Flick. „Aşa că probabil va trebui să-mi schimb comportamentul”, și-a pus el cenușă în cap, sperând la o ridicare a suspendării.

ADVERTISEMENT

Thiago Alcantara va conduce Barcelona la El Clasico

În cazul în care cartonașul roșu al lui Hansi Flick nu va fi anulat, Thiago Alcantara va trebui să preia conducerea echipei, alături de Marcus Sorg. Fost jucător la Barcelona, Alcantara a plecat apoi la Bayern Munchen (2013-2020), după care a jucat la Liverpool (2020-2024).

ADVERTISEMENT

Retras anul trecut din fotbal, spaniolul a mai făcut parte din staff-ul lui Hansi Flick pe parcursul turneului de pregătire din SUA din vara trecută, în care catalanii au întâlnit Manchester City, Real Madrid și AC Milan. Ulterior, el a renunțat la funcție, dar a revenit anul acesta.

Thiago Alcantara are 34 de ani și n-a fost niciodată antrenor principal. Ar putea debuta în această postură, deși doar ca interimar, tocmai în cel mai important meci al sezonului din Spania.

ADVERTISEMENT

Barcelona are accidentați pe bandă rulantă

. Lamine Yamal, Gavi, Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo și Ter Stegen sunt cu toții accidentați și cel puțin o parte dintre ei sunt out pentru derby-ul cu Real Madrid.

Oficialii clubului nu-și explică de unde apar aceste accidentări repetate. Barcelona este una dintre puținele echipe de top din Europa care, în această vară, nu a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor, iar, în mod normal, fotbaliștii trebuiau să fie ceva mai odihniți.

Se pare că alegerea conducerii de a efectua cantonamentul de vară în Japonia nu a fost una inspirată. Jucătorii au călătorit mult și au intrat cu greu în ritmul competițional din La Liga și UEFA Champions League.

El Clasico de duminică va fi primul din cariera de antrenor al lui Xabi Alonso, în timp ce Hansi Flick s-ar fi putut aflat pe banca Barcei pentru a cincea oară la un derby cu Real. Tehnicianul german are victorii pe linie în fața marii rivale: două în campionat, una în Supercupă și una în Cupa Spaniei.