Antrenor demis după ce echipa sa a învins cu 13-0! Decizie de necrezut a conducerii

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Valenciennes, , l-a conediat pe antrenorul Pierre Blois, după victoria istorică din Cupa Franței. Nemulțumirea conducerii este legată de parcursul slab din campionat. Banca tehnică a echipei din Ligue 3 a fost preluată de antrenorul interimar Samuel Goethals. Acesta va debuta la Valenciennes, sâmbătă, contra lui Amiens.

Valenciennes l-a demis pe antrenorul care a scris istorie

Valenciennes a obținut, sâmbătă, cea mai mare victorie din istoria clubului. Echipa de pe Stade du Hainaut a învins pe Habarcq, echipă din Liga 9 franceză, în turul 5 din Cupa Franței, cu scorul istoric de 13-0. Partida a consemnat cea mai mare diferență de scor înregistrată în cei 113 ani de existență ai clubului.

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Totuși, în ciuda victoriei istorice, Valenciennes , Pierre Blois, la doar 2 zile după succes. Motivul este forma slabă a echipei din Ligue 3. Valenciennes, care țintește revenirea în Ligue 2, este mai aproape de retrogradarea în ligile amatoare. Roș-albii se află pe locul 15, cu 8 puncte din 9 meciuri. Pierre Blois a obținut doar 2 victorii, contra lui Le Puy-en-Velay (2-1) și Bourg Peronnas (2-0). Conducerea a anunțat înlocuirea sa de pe banca tehnică a echipei:

”Valenciennes anunță că Pierre Blois a fost eliberat din funcția de antrenor principal pentru prima echipă, începând de luni, 12 octombrie. Începând de astăzi, Samuel Goethals va prelua funcția de antrenor interimar al echipei profesioniste. El va fi asistat în acest rol de Rudy Mater”, a anunțat clubul, pe pagina oficială de .

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Samuel Goethals va debuta pe banca lui Valenciennes pe 17 octombrie, pe teren propriu, contra ocupantei locului 5, Amiens. Până la duelul din etapa 11, de pe 31 octombrie, există posibilitatea ca trupa de pe Stade du Hainaut să ajungă la un acord cu un nou antrenor principal.

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Valenciennes se află în declin total

Clubul a traversat mai multe suișuri și coborâșuri în ultimele decenii, însă punctul critic a fost atins în ultimele sezoane, sub patronatul lui Eddy Zdziech. Valenciennes a fost blocată constant în subsolul clasamentului din Ligue 2 și fanii au cerut o infuzie de capital la echipă. Eddy Zdziech a fost acuzat că a refuzat investiții masive din partea miliardarului nigerian Aliko Dangote. Fanii au intrat în conflict cu Zdziech pentru că ar fi avut pretenții nerealiste. În final, echipa a fost vândută, în vara anului 2023, consorțiului Sport Republic.

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Noii proprietari ai clubului au întârziat infuzia de capital în club. Aceasta a venit de abia în primăvara anului 2024, când Valenciennes se afla, deja, într-o situație critică în Ligue 2, fiind ultima clasată. Echipa de pe Stade du Hainaut nu a putut urca în clasament și, la finalul stagiunii, a retrogradat în Ligue 3. În primul sezon în al treilea eșalon, a terminat pe locul 9, iar în stagiunea precedentă a coborât o poziție în clasamentul final.