Antrenor demis după înfrângerea cu Universitatea Craiova! Clubul a făcut anunțul oficial

, după ce a trecut cu scorul general de 5-2 în play-off de formația turcă Istanbul Bașakșehir. Din câte se pare, eșecul i-a fost „fatal” antrenorului Cagdaș Atan, care a fost demis la doar zece zile după returul de pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Bașakșehir, demis după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Istanbul Bașakșehir a avut un start pozitiv de sezon, cu victorii contra celor de la Cherno More Varna (Bulgaria) și Viking (Norvegia) în preliminariile Conference League, însă totul s-a schimbat foarte rapid pentru gruparea turcă. , iar în campionat a obținut doar două puncte în primele două runde.

Seria nefastă i-a fost „fatală” antrenorului Cagdaș Atan, care se afla pe banca echipei din 2023. Luni, 8 septembrie, gruparea din Super Lig a anunțat oficial faptul că tehnicianul a fost demis. „Clubul nostru a decis să se despartă de antrenorul Cagdaș Atan, cu care s-a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

ADVERTISEMENT

Teşekkürler Çağdaş Atan | — RAMS Başakşehir (@ibfk2014)

Îi mulțumim pentru dedicarea și profesionalismul pe care le-a arătat în cele două sezoane pe banca echipei, dar și pentru faptul că a condus clubul către două participări în cupele europene, continuând astfel tradiția. Îi dorim succes în următorul capitol al carierei”, au transmis cei de la Bașakșehir pe contul oficial de X.

, antrenor pe care l-a înfruntat în campionatul Turciei. „Bașakșehir este o echipă care are un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. A fost la Alanya, la Kayseri, a fost pe la Fenerbahce. Este un antrenor bun, o echipă bună”, afirma tehnicianul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cine este noul antrenor principal al lui Istanbul Bașakșehir

Până la numirea unui nou antrenor principal, conducerea clubului a decis că pe bancă va sta germanul Marco Pezzaiuoli, directorul de strategie al clubului. Acesta a mai activat în trecut ca director tehnic la echipe importante, precum Eintracht Frankfurt sau Galatasaray, iar ultimul său mandat de antrenor a fost pe banca formației indiene Bengaluru.

ADVERTISEMENT

În cele două sezoane sub comanda lui Cagdaș Atan, Istanbul Bașakșehir a terminat pe locurile 4, respectiv 5 în campionatul din Turcia. În stagiunea precedentă, echipa s-a calificat în faza ligii din Conference League, însă a fost eliminată la finalul acesteia, ocupând locul 26, cu doar 6 puncte strânse în cele 6 meciuri disputate.