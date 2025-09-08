Sport

Antrenor demis după înfrângerea cu Universitatea Craiova! Clubul a făcut anunțul oficial

Antrenorul celor de la Istanbul Bașakșehir, Cagdaș Atan, a fost demis la doar zece zile după ce formația turcă a fost eliminată din Conference League de Universitatea Craiova.
Bogdan Mariș
08.09.2025 | 23:45
Cagdaș Atan, antrenorul celor de la Istanbul Bașakșehir, a fost demis. FOTO: Sport Pictures

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, după ce a trecut cu scorul general de 5-2 în play-off de formația turcă Istanbul Bașakșehir. Din câte se pare, eșecul i-a fost „fatal” antrenorului Cagdaș Atan, care a fost demis la doar zece zile după returul de pe „Ion Oblemenco”.

Antrenorul lui Bașakșehir, demis după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Istanbul Bașakșehir a avut un start pozitiv de sezon, cu victorii contra celor de la Cherno More Varna (Bulgaria) și Viking (Norvegia) în preliminariile Conference League, însă totul s-a schimbat foarte rapid pentru gruparea turcă. Bașakșehir a părăsit competiția europeană în play-off, fiind învinsă cu 2-1 și 3-1 de Universitatea Craiova, iar în campionat a obținut doar două puncte în primele două runde.

Seria nefastă i-a fost „fatală” antrenorului Cagdaș Atan, care se afla pe banca echipei din 2023. Luni, 8 septembrie, gruparea din Super Lig a anunțat oficial faptul că tehnicianul a fost demis. „Clubul nostru a decis să se despartă de antrenorul Cagdaș Atan, cu care s-a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Îi mulțumim pentru dedicarea și profesionalismul pe care le-a arătat în cele două sezoane pe banca echipei, dar și pentru faptul că a condus clubul către două participări în cupele europene, continuând astfel tradiția. Îi dorim succes în următorul capitol al carierei”, au transmis cei de la Bașakșehir pe contul oficial de X.

Înainte de „dubla” dintre Bașakșehir și Universitatea Craiova, Marius Șumudică îl lăuda pe Cagdaș Atan, antrenor pe care l-a înfruntat în campionatul Turciei. „Bașakșehir este o echipă care are un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. A fost la Alanya, la Kayseri, a fost pe la Fenerbahce. Este un antrenor bun, o echipă bună”, afirma tehnicianul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cine este noul antrenor principal al lui Istanbul Bașakșehir

Până la numirea unui nou antrenor principal, conducerea clubului a decis că pe bancă va sta germanul Marco Pezzaiuoli, directorul de strategie al clubului. Acesta a mai activat în trecut ca director tehnic la echipe importante, precum Eintracht Frankfurt sau Galatasaray, iar ultimul său mandat de antrenor a fost pe banca formației indiene Bengaluru.

În cele două sezoane sub comanda lui Cagdaș Atan, Istanbul Bașakșehir a terminat pe locurile 4, respectiv 5 în campionatul din Turcia. În stagiunea precedentă, echipa s-a calificat în faza ligii din Conference League, însă a fost eliminată la finalul acesteia, ocupând locul 26, cu doar 6 puncte strânse în cele 6 meciuri disputate.

