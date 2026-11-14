Antrenor demis în SuperLiga? Conducătorul clubului a lămurit totul: „Lipsă de comunicare”

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În mod „tradițional”, tehnicienii din SuperLiga au viață extrem de scurtă în cazul în care echipele lor nu au rezultate imediate. Și în sezonul 2026 – 2027, au fost deja mai multe înlocuiri la nivelul băncilor tehnice. Rând pe rând, CFR Cluj, FCSB, Oțelul Galați sau Csikszereda au recurs la soluția drastică. În ultimele zile s-a vehiculat posibilitatea ca un alt antrenor să fie demis. Conducătorul de la clubul în cauză a făcut lumină.

Adrian Mihalcea, viitorul antrenor demis din SuperLiga? Șeful de la UTA a lămurit lucrurile

UTA Arad este una dintre cele mai inconstante echipe din prima ligă. Bănățenii au început extrem de modest acest sezon, fiind multe etape în zona „roșie” a clasamentului. Treptat, după ce au învins pe FCSB în deplasare, arădenii și-au revenit și au urcat mult în clasament. Ulterior, evoluțiile contrastante au continuat. După unele victorii, au urmat iar eșecuri.

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În aceste condiții, au apărut informații conform cărora . În direct la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Meszar, conducătorul clubului UTA Arad, a reacționat ferm pe acest subiect. Acesta a transmis că nu se pune problema ca Adrian Mihalcea să părăsească echipa din Banat.

„(n.r. Situația lui Adi Mihalcea care este în acest moment? Pentru că și în privința lui au fost destule materiale și informații) În acest caz, nu a spus nimeni nimic. Nici Adi (Mihalcea) nu a spus niciodată că vrea să plece sau noi că vrem să-l dăm afară. Unele declarații ale dânsului au lăsat de înțeles că trebuie să mai discutăm. Ieri (n.r. vineri) a fost întrebat chiar de domnul Tudor (n.r. Tudor Guțilă, care negociază preluarea clubului UTA) că a fost prezent, a avut o discuție și cu staff-ul și e clar că avem contract. Nimeni nu dorește desfacerea contractului, nici dânsul, nici noi. Deci și acest capitol a rămas la stadiul de zvonuri”, a spus Meszar.

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Conducătorul de la UTA, despre cazul Mihalcea: „O lipsă de comunicare”

Același Alexandru Meszar spune că ține . Pe de altă parte, șeful de la UTA dă asigurări că nu există nemulțumiri din partea antrenorului echipei. „Nu există nemulțumiri. Au fost niște probleme mai mult legate de logistică. Poate a fost lipsa de comunicare între cei implicați, angajați și Adi (n.r. care să fi condus la această situație). Dar vă spun că nu, nu avem nimic concret ca să ne punem întrebarea de vreo reziliere”, afirmă oficialul Aradului. Întrebat dacă Mihalcea este iritat din cauza ne-onorării unor promisiuni, Meszar a spus: „Eu zic că nu există așa ceva. Vorbim de lucruri serioase și majore. Eu zic că lucrurile sunt lămurite în totalitate la UTA”.

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În acest sezon, cu Adrian Mihalcea pe bancă, UTA Arad ocupă locul 10 în SuperLiga, după un tur din sezonul regular. Echipa din vestul țării are 18 puncte, fiind la 6 de top 6, zona play-off-ului, și la 3 de zona „nisipurilor mișcătoare”, cea a retrogradării. Mihalcea a semnat cu UTA în iunie 2025, adunând deja 59 de meciuri pe banca „Bătrânei Doamne”. Înainte de Arad, fostul jucător de la Dinamo a pregătit pe Unirea Slobozia (2023 – 2025).

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