Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova s-a impus în etapa a 29-a din SuperLiga, scor 2-1 în fața lui Metaloglobus. Conducerea nou-promovatei a decis să nu mai continue proiectul alături de Mihai Teja.

Mihai Teja, dat afară după Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1

Deși a condus la pauză, prin golul lui Purece, Metaloglobus a cedat în duelul de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova a punctat în actul secund prin Rus și Pasagic (n.r. – autogol).

, Mihai Teja a fost demis. Conducerea lui Metaloglobus a confirmat pentru FANATIK faptul că după înfrângerea cu Universitatea Craiova.

Bilanțul lui Mihai Teja la Metaloglobus

Mihai Teja a a fost instalat pe banca lui Metaloglobus în luna iunie, după ce formația a reușit promovarea în premieră în SuperLiga. Obiectivul antrenorului era de a evita retrogradarea, însă situația echipei bucureștene este complicată.

Metaloglobus ocupă ultima poziție în SuperLiga și a acumulat doar 11 puncte în primele 29 de etape. Cum play-out-ul se apropie, conducerea clubului speră că șocul de la echipă poate aduce alte rezultate, iar o salvare de la retrogradare ar putea fi realizabilă.

Mihai Teja a fost pe banca nou-promovatei preț de 33 de meciuri, iar media acumulată este de 0,48 puncte/partidă. Totuși, antrenorul se poate mândri cu faptul că Metaloglobus a reușit să le învingă pe FCSB și Farul în actualul sezon.

Ce echipe a mai pregătit Mihai Teja

Cariera de „principal” al lui Mihai Teja a început la U Cluj, în sezonul 2013/2014. Ulterior, antrenorul le-a mai pregătit pe România U21, Dinamo, Pandurii, Gaz Metan, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari, FC Botoșani și Velje.

Cea mai bună perioadă a fost la FCSB. În cele 15 meciuri în care a stat pe banca roș-albaștrilor, Mihai Teja a obținut o medie de 2,13 puncte/partidă.