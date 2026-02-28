Sport

Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv

Mihai Teja a fost dat afară după Universitatea Craiova - Metaloglobus 2-1. Rezultatele slabe au împins conducerea să se despartă de antrenor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
28.02.2026 | 17:23
Antrenor demis in SuperLiga Mihai Teja dat afara de Metaloglobus dupa 12 cu Universitatea Craiova Exclusiv
breaking news
Mihai Teja, dat afară de la Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus în etapa a 29-a din SuperLiga, scor 2-1 în fața lui Metaloglobus. Conducerea nou-promovatei a decis să nu mai continue proiectul alături de Mihai Teja.

Mihai Teja, dat afară după Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1

Deși a condus la pauză, prin golul lui Purece, Metaloglobus a cedat în duelul de pe „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova a punctat în actul secund prin Rus și Pasagic (n.r. – autogol).

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, Mihai Teja a fost demis. Conducerea lui Metaloglobus a confirmat pentru FANATIK faptul că antrenorul a fost dat afară după înfrângerea cu Universitatea Craiova.

Bilanțul lui Mihai Teja la Metaloglobus

Mihai Teja a a fost instalat pe banca lui Metaloglobus în luna iunie, după ce formația a reușit promovarea în premieră în SuperLiga. Obiectivul antrenorului era de a evita retrogradarea, însă situația echipei bucureștene este complicată.

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

Metaloglobus ocupă ultima poziție în SuperLiga și a acumulat doar 11 puncte în primele 29 de etape. Cum play-out-ul se apropie, conducerea clubului speră că șocul de la echipă poate aduce alte rezultate, iar o salvare de la retrogradare ar putea fi realizabilă.

ADVERTISEMENT
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență...
Digisport.ro
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump

Mihai Teja a fost pe banca nou-promovatei preț de 33 de meciuri, iar media acumulată este de 0,48 puncte/partidă. Totuși, antrenorul se poate mândri cu faptul că Metaloglobus a reușit să le învingă pe FCSB și Farul în actualul sezon.

Ce echipe a mai pregătit Mihai Teja

Cariera de „principal” al lui Mihai Teja a început la U Cluj, în sezonul 2013/2014. Ulterior, antrenorul le-a mai pregătit pe România U21, Dinamo, Pandurii, Gaz Metan, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari, FC Botoșani și Velje.

ADVERTISEMENT

Cea mai bună perioadă a fost la FCSB. În cele 15 meciuri în care a stat pe banca roș-albaștrilor, Mihai Teja a obținut o medie de 2,13 puncte/partidă.

Gino Iorgulescu, „taxat” după declarațiile pro-FCSB. Ultrașii de la Universitatea Craiova au afișat...
Fanatik
Gino Iorgulescu, „taxat” după declarațiile pro-FCSB. Ultrașii de la Universitatea Craiova au afișat un mesaj clar
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Acum se joacă Liverpool –...
Fanatik
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Acum se joacă Liverpool – West Ham și alte 2 meciuri. S-a marcat în toate partidele
Ultimele detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu la FCSB! Când va reveni în...
Fanatik
Ultimele detalii despre situaţia lui Ştefan Târnovanu la FCSB! Când va reveni în poartă: “Atunci sigur va juca!”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul...
iamsport.ro
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul dejun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!