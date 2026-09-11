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Antrenorul lui Doncaster Rovers, Grant McCann (46 de ani), a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de piele anul trecut. Tehnicianul formației care evoluează în League One, a treia divizie din Anglia, a explicat cum s-a întâmplat totul.

Șoc în Anglia! Un antrenor a fost depistat cu cancer

Întrebat într-o conferință de presă despre presiunea pe care o resimte după ce Doncaster Rovers nu a câștigat niciun meci din primele cinci etape ale acestui sezon, nord-irlandezul Grant McCann a precizat că slujba nu însemnă nimic în comparație cu sperietura pe care a tras-o din cauza problemelor de sănătate.

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”Dacă vrem să vorbim despre presiune, atunci presiunea care a venit asupra mea anul trecut de Crăciun, când doctorul a venit să mă vadă la terenul de antrenament și să-mi spună că am un melanom malign, a fost uriașă. Asta este presiune.

Din fericire sunt bine acum, dar aș fi putut să mai am 5-6 săptămâni de trăit. Presiunea pentru mine este să mă asigur că sunt bine și că familia mea este bine. Când vin aici, vreau să mă asigur că o fac cu un zâmbet pe față”, a declarat McCann, conform .

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Ce este cancerul de piele

Melanomul malign este o formă agresivă de cancer de piele. Primul semn este adesea o aluniță sau o pată pe piele cu margini neregulate care nu se potrivesc cu cealaltă parte. Dacă sunt detectate din timp, pot fi îndepărtate în siguranță înainte ca acestea să se răspândească în alte părți ale corpului.

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Cancerul de piele apare atunci când celule sănătoase de la nivel cutanat suferă o mutație la nivelul ADN-ului și încep să se înmulțească necontrolat, formând în timp o masă tumorală. Descoperit în faze timpurii poate fi tratat, iar rata de mortalitate reprezintă doar 1-2% din toate decesele provocate de cancer.

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Enervat de o decizie a rivalilor din League One

Doncaster Rovers a înregistrat trei remize și două înfrângeri în acest start de sezon și se află pe locul 22, antepenultimul, în clasament. Grant McCann a mărturisit că nu îi este teamă de demitere și a criticat decizia rivalilor de la Wycombe, care l-au dat deja afară pe antrenorul Michael Duff.

”Perioada de transferuri tocmai s-a încheiat și Duff tocmai l-a semnat pe unul dintre cei mai buni atacanți din League One, Jayden Wareham. Primește șansa să lucreze cu el timp de două zile, apoi își pierde locul de muncă.

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Pur și simplu nu înțeleg uneori industria. Din fericire, suntem la un club de fotbal foarte bun, care înțelege că încercăm să ne perfecționăm tot timpul. Proprietarii văd că au un staff și o grămadă de jucători care vor da totul pentru Doncaster Rovers și asta facem noi”, a spus tehnicianul nord-irlandez.

Kevin Keegan, răpus de cancer

Fotbalul englez l-a pierdut în acest an pe marele jucător și antrenor Kevin Keegan. Dublul câștigător al Balonului de Aur în stadiul patru.

O altă mare personalitate a Angliei, Jeremy Clarkson, celebrul prezentator al emisiunii ”Top Gear”, . El a precizat că suferă de o formă agresivă, dar există speranță pentru că boala a fost descoperită devreme.