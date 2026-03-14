Laszlo Balint a plecat de la Oțelul Galați! Antrenorul și-a dat demisia după eșecul cu Csikszereda. Update

Nici nu a început bine play-off-ul și play-out-ul din sezonul 2025-2026, că în SuperLiga e deja neliniște. După eșecul suferit în runda inaugurală, una dintre echipe este pe cale să rămână fără antrenor. Conducerea ia în calcul să îl demită pe tehnician.

La scurt timp după informația dezvăluită de FANATIK, Laszlo Balint și-a anunțat plecarea de la Oțelul Galați. Antrenorul moldovenilor a venit la flash-interviu și a transmis că el a fost cel care a hotărât să își dea demisia după înfrângerea cu Csikszereda, scor 2-3.

„Vreau să remarc atitudinea și spiritul jucătorilor, chiar dacă a fost o înfrângere. Le-am mulțumit în vestiar pentru acest lucru, le mulțumesc și suporterilor. Se face aproape un an de când sunt la echipă, din păcate am ajuns la concluzia că e mai bine ca în acest moment, și pentru mine, și pentru echipă, să ne despărțim.

E o situație în care probabil e nevoie de un schimb de energie. Eu am spus-o săptămâna trecută, sunt un luptător și nu renunț, dar în acest moment grupul are nevoie de un schimb de energie. Da, e decizie finală, azi a fost ultimul meu meci ca antrenor la Oțelul”, a declarat Laszlo Balint, la

Așadar, Oțelul Galați va avea alt antrenor pe bancă la următorul meci din play-out. Moldovenii vor juca pe terenul Unirii Slobozia, luni, 23 martie, de la ora 20:30. „Imediat după meci am luat decizia, da. Am avut o scurtă discuție și cu cei din conducere, le-am comunicat decizia. Le doresc mult succes, sunt convins că vor termina în play-out cu fruntea sus și fără emoții.

A fost o discuție amicală. E un moment greu și e clar că e nevoie de decizii grele. Decizia am luat-o eu. Sunt genul de om care vreau să fiu cu fruntea sus oricând și oriunde. Am conștiința împăcată că am făcut absolut tot ce a depins de mine.

Din păcate, în ultima perioadă au fost aspecte, situații care ne-au tras mult în jos în ceea ce privește partea sportivă. Nu vreau să detaliez, sunt lucruri care vor rămâne în intimitatea clubului. Eu le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, îmi pare rău că se termină așa”, a mai spus Balint.

Ce echipă din SuperLiga este aproape să rămână fără antrenor. Înfrângerea care îi poate fi fatală

FANATIK a aflat în exclusivitate că Laszlo Balint (46 de ani) este antrenorul din SuperLiga care e aproape fără să rămână fără echipă. Din informațiile obținute de site-ul nostru, tehnicianul are zilele numărate la Oțelul Galați. din prima etapă a play-out-ului îi poate fi fatală.

Moldovenii au o serie neagră și se apropie tot mai tare de zona retrogradării. O dintre care trei au fost înfrângeri. După prima etapă a play-out-ului, gălățenii sunt pe locul 10, cu 21 de puncte, cu cinci mai multe decât Petrolul, echipă aflată pe primul loc de baraj. „Lupii galbeni” nu au jucat încă în această etapă și, dacă o înving pe Farul, se pot apropia la două lungimi de Oțelul.

De când e Laszlo balint antrenor la Oțelul Galați

Laszlo Balint este antrenor la Oțelul Galați din 19 martie 2025. Contractul său cu echipa de la malul Dunării este scadent la finalul acestui sezon. În momentul în care a venit la Oțelul, în primăvara lui 2025, când l-a înlocuit la cârma echipei pe Ovidiu Burcă. Gyuszi Balint are 41 de meciuri pe banca Oțelului, perioadă în care a strâns o medie de 1,56 puncte per meci.

Oțelul Galați este a 10-a echipă din cariera de antrenor a lui Laszlo Balint. Tehnicianul brașovean le-a mai pregătit în trecut pe Unirea Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Tg. Mureș, Csikszereda, Sportul Snagov, Metaloglobus, UTA Arad, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești.