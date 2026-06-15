Antrenor nou la Dinamo după venirea portughezului Nuno Campos. A câștigat titlul cu „câinii”

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Continuă vara plină de schimbări la Dinamo. După ce echipa de seniori l-a numit pe banca tehnică pe portughezul Nuno Campos, și echipa secundă are un nou antrenor. Mai exact, Adrian Ropotan (40 de ani), fostul campion al României cu „câinii”, va pregăti cea de-a doua echipă a formației din „Ștefan cel Mare”.

Adrian Ropotan, noul antrenor de la Dinamo 2

Adrian Ropotan, fost jucător la Dinamo în perioada 2004-2009 și fost antrenor al echipei U19 din Ștefan cel Mare, continuă să muncească pentru echipa bucureșteană. El a făcut oficial trecerea către echipa secundă, pe care o va pregăti în Liga 3. Obiectivul principal al formației este acela de a integra și pregăti tinerii fotbaliști pentru a fi gata să facă pasul la echipa de seniori.

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„După revenirea lui Marius Alexe în cadrul Centrului de Copii și Juniori Dinamo, unde va pregăti grupa U18, un alt nume important din istoria recentă a clubului revine în alb-roșu. Adrian Ropotan este, începând de astăzi, noul antrenor al echipei Dinamo 2. Fostul mijlocaș dinamovist face astfel pasul către o nouă provocare în cariera sa de antrenor, urmând să conducă formația secundă a clubului.

Ropotan este un produs al școlii dinamoviste și a evoluat pentru prima echipă a lui Dinamo în perioada în care clubul se lupta constant pentru trofee și prezențe europene. De-a lungul carierei sale, a adunat numeroase meciuri în tricoul alb-roșu, fiind apreciat pentru determinarea și spiritul de luptă arătate pe teren. Numirea sa reprezintă încă un semnal al dorinței clubului de a implica foști jucători importanți în procesul de formare și dezvoltare a tinerilor fotbaliști din cadrul academiei.

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Astfel, după Marius Alexe la U18, Adrian Ropotan devine un nou fost dinamovist care revine acasă pentru a contribui la dezvoltarea viitoarelor generații de jucători ai clubului. Munca lui Marius Dulca la CCJ Dinamo începe astfel să se simtă. După clasarea academiei în topul FRF, vedem tot mai mulți foști dinamoviști care încep să activeze în cadrul clubului”, a notat

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Marea nemulțumire a lui Adrian Ropotan după ce a devenit antrenor la Dinamo

Fostul mijlocaș central a parcurs un drum lung până a obținut carnetul de antrenor. În luna martie a acestui an, el s-a plâns de perioada lungă de timp necesară pentru îndeplinirea fiecărei etape și cât de importantă este prezența zilnică la cursuri atunci când ajungi la trepte mai înalte. „Nu mi s-a părut normal și nu mi se pare nu mi se pare normal, dar ne adaptăm la orice fel de de chestie de genul acesta. E greu să termini viața de de jucător și să te apuci de cea de antrenor și să îți ia minim, să zicem, șase ani de zile.

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În momentul în care începi licența C, cred că poți s-o începi în momentul în care tu activezi ca fotbalist. Când vorbim de licența B sau A, trebuie să să fii prezent zi de zi la cursuri în momentul în care ele sunt făcute și trebuie să ai prezență 100% și așa mai departe. Și oarecum ar trebui să nu mai activezi ca fotbalist, să te axezi doar pe ceea ce înseamnă cursul de antrenor”,