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După Javier Mascherano, care a fost coleg cu argentianul la FC Barcelona și la echipa națională, Messi va fi pregătit de un an alt tehnician care i-a fost coleg de vestiar.

Kily Gonzales îl va antrena pe Messi

Conducerea lui Inter Miami a decis să-l schimbe pe Guillermo Hoyos, care a deținut postul de principal ca interimar. El va rămâne în funcție până când actele noului tehnician vor fi parafate și acesta va obține permsiul de muncă.

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Fostul internațional argentinian Kily Gonzales este cel care va conduce Inter Miami. González a rămas fără echipă, de când a plecat de la Platense în octombrie 2025. Anterior, el a mai antrenat Union Santa Fe și Rosario Central.

Fostul jucător de la Real Zaragoza, Valencia și Inter Milano va avea misiunea de redresa echipa, care are o serie negativă de rezultate, fiind eliminată din Leagues Cup și fără victorie în ultimele partide din Major League Soccer (MLS).

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Noul antrenor e originar din Rosario

În vârstă de 52 de ani, Kily González este unul dintre numele importante ale generației de dinaintea lui Messi. El a strâns 56 de selecții pentru naționala Argentinei, a participat la Cupa Mondială din 2002 și a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2004.

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și au fost colegi la naționala Argentinei în perioada debutului lui Messi la echipa mare, în 2005. Kily era unul dintre liderii vestiarului, în timp ce Messi avea doar 18 ani.

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Relația dintre cei doi a rămas una apropiată și după retragerea lui Kily din activitate. În 2022, după câștigarea Cupei Mondiale, González i-a întâmpinat la Rosario pe Messi și Ángel Di María, iar ulterior au participat împreună și la meciul de retragere al lui Maxi Rodríguez.

Inter Miami e la zece puncte de liderul Nashville

Cristian „Kily” González devine astfel al patrulea antrenor argentinian care îl pregătește pe Messi la Inter Miami, după Gerardo „Tata” Martino, Javier Mascherano și Guillermo Hoyos. Clubul a apelat la această schimbare după o serie de cinci meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, în încercarea de a relansa echipa înaintea finalului sezonului din MLS.

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Cu Hoyos pe banca tehnică, Inter Miami a pierdut patru dintre ultimele cinci meciuri. Echipa ocupă în continuare locul secund în Conferința de Est, dar s-a distanțat la 10 puncte de liderul Nashville.

Actualul tehnician a primit o suspendare de un meci și o amendă pentru încălcări repetate ale regulamentului MLS privind revenirea cu întârziere a echipei pe teren după pauză. Inter Miami a fost sancționată în mai multe rânduri pentru faptul că jucătorii au revenit prea târziu de la vestiare după pauza dintre reprize.