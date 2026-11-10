Sport

Antrenor pentru Manchester United! Cine îi ia locul lui Michael Carrick

Gabriel Neagu
10.11.2026 | 14:44
Antrenor pentru Manchester United Cine ii ia locul lui Michael Carrick
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Michael Carrick ar putea fi înlocuit de Mauricio Pochettino la Manchester United. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Angajamentul lui Michael Carrick cu Manchester United pare să se îndrepte spre un final prematur. Conducerea clubului i-ar fi găsit înlocuitor.
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Manchester United a remizat dramatic, în etapa cu numărul 10 din Premier League, pe Old Trafford, împotriva lui Aston Villa, 4-4. În urma rezultatului, ”diavolii roșii” se află pentru prima dată pe loc retrogradabil după 40 de ani. Manchester United ocupă locul 18 în Premier League, cu numai 8 puncte acumulate.

Manchester United i-a ales înlocuitorul lui Carrick

Rezultatele slabe au pus la îndoială viitorul lui Michael Carrick pe Old Trafford. În ultima lună, conducerea clubului a luat în calcul mai multe variante de înlocuitori. Mai mult, contraperformanța actuală a echipei ar fi convins oficialii de lui Manchester United să dorească finalul colaborării cu Carrick. Directorul sportiv Jason Wilcox și directorul executiv Omar Berrada ar cere demiterea de urgență a antrenorului, arată The Sun.

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Pe lângă Fabian Hurzeler, antrenorul revelației Brighton, și Didier Deschamps, care nu ar fi încântat de propunere, board-ul a ales un nou favorit. Conform Sky Sports, Mauricio Pochettino, selecționerul Statelor Unite ale Americii, ar putea prelua echipa.

Mauricio Pochettino nu este străin de fotbalul englez. Prima sa aventură în Premier League a avut loc în sezonul 2013-2014, când a condus destinele lui Souuthampton. Alături de sfinți, a reușit o clasare pe locul 8 în campionat și calificarea până în runda a cincea a Cupei Ligii și a FA Cup. În Anglia, argentinianul a mai pregătit pe Tottenham și Chelsea, însă nu a pus mâna pe niciun trofeu britanic.

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Contractul lui Carrick are o clauză de reziliere favorabilă clubului

Adus pe Old Trafford la finalul sezonului trecut, britanicul a preluat echipa drept antrenor interimar. Michael Carrick a obținut o victorie, la debut, împotriva lui Brighton, 3-0, și a convins conducerea să îi ofere un contract valabil pentru doi ani. Totuși, rezultatele sale din actualul sezon nu au confirmat promisiunea în care au crezut oficialii ”diavolilor roșii” la finalul stagiunii precedente.

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Carrick a înregistrat trei victorii, cinci egaluri și șapte înfrângeri. Mai mult, sub comanda sa, Manchester United ajunsese la o serie de nouă meciuri consecutive fără succes. Totuși, demiterea sa nu ar fi o gaură financiară pentru ”diavolii roșii”. Conform The Sun, Michael Carrick are o clauză prin care, dacă este demis în primul an de contract, nu va fi remunerat în plus.

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