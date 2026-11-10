Antrenor pentru Manchester United! Cine îi ia locul lui Michael Carrick

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. În urma rezultatului, ”diavolii roșii” se află pentru prima dată pe loc retrogradabil după 40 de ani. Manchester United ocupă locul 18 în Premier League, cu numai 8 puncte acumulate.

Manchester United i-a ales înlocuitorul lui Carrick

Rezultatele slabe au pus la îndoială viitorul lui Michael Carrick pe Old Trafford. În ultima lună, conducerea clubului a luat în calcul mai multe variante de înlocuitori. Mai mult, contraperformanța actuală a echipei ar fi convins oficialii de lui Manchester United să dorească finalul colaborării cu Carrick. Directorul sportiv Jason Wilcox și directorul executiv Omar Berrada ar cere demiterea de urgență a antrenorului, arată .

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Pe lângă Fabian Hurzeler, antrenorul revelației Brighton, și , board-ul a ales un nou favorit. Conform , Mauricio Pochettino, selecționerul Statelor Unite ale Americii, ar putea prelua echipa.

Mauricio Pochettino nu este străin de fotbalul englez. Prima sa aventură în Premier League a avut loc în sezonul 2013-2014, când a condus destinele lui Souuthampton. Alături de sfinți, a reușit o clasare pe locul 8 în campionat și calificarea până în runda a cincea a Cupei Ligii și a FA Cup. În Anglia, argentinianul a mai pregătit pe Tottenham și Chelsea, însă nu a pus mâna pe niciun trofeu britanic.

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Contractul lui Carrick are o clauză de reziliere favorabilă clubului

Adus pe Old Trafford la finalul sezonului trecut, britanicul a preluat echipa drept antrenor interimar. Michael Carrick a obținut o victorie, la debut, împotriva lui Brighton, 3-0, și a convins conducerea să îi ofere un contract valabil pentru doi ani. Totuși, rezultatele sale din actualul sezon nu au confirmat promisiunea în care au crezut oficialii ”diavolilor roșii” la finalul stagiunii precedente.

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Carrick a înregistrat trei victorii, cinci egaluri și șapte înfrângeri. Mai mult, sub comanda sa, Manchester United ajunsese la o serie de nouă meciuri consecutive fără succes. Totuși, demiterea sa nu ar fi o gaură financiară pentru ”diavolii roșii”. Conform , Michael Carrick are o clauză prin care, dacă este demis în primul an de contract, nu va fi remunerat în plus.