Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”

Universitatea Craiova s-a orientat după ce Mirel Rădoi și-a anunțat demisia de la Universitatea Craiova. Oltenii nu l-au delegat pe Mario Felgueiras, directorul sportiv, să găsească un antrenor portughez.

Antrenor portughez la Universitatea Craiova dacă Mirel Rădoi va pleca din Bănie

de pe teren propriu, din runda a 16-a a SuperLigii, l-au făcut pe Mirel Rădoi să ia o nouă decizie radicală. După înfrângere, antrenorul și-a luat rămas bun de la jucători și i-a anunțat.

Mai mult, potrivit informațiilor FANATIK, fostul selecționer al României i-a anunțat și pe conducătorii clubului că va pleca de la echipă, urmând să aibă luni, 10 noiembrie, o întâlnire cu Mihai Rotaru. Acționarul majoritar al Universității Craiova nu se va opune plecării lui Mirel Rădoi, numai că îi va cere să achite clauza de reziliere de 250.000 de euro, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate.

Mai mult, omul de afaceri și-a pregătit deja planul de rezervă dacă va rămâne fără antrenor. L-a delegat pe Mario Felgueiras, directorul sportiv al „leilor”, să găsească un tehnician portughez.

„Dacă se va concretiza plecarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova va aduce antrenor portughez, pe filiera lui Mario Felgueiras. Rotaru și acționarii nu vor să mai audă de antrenori români. Repet, Mihai Rotaru nu se va opune plecării lui Mirel Rădoi, dar îi va spune, conform contractului, să plătească clauza de reziliere de 250.000 de euro”, a declarat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi, irascibil după Universitatea Craiova – UTA 1-2

La flash-interviu, Mirel Rădoi nu a ezitat să-și arate nemulțumirea după ce a fost învins de UTA pe „Ion Oblemenco”. Vizibil deranjat că și-a dominat adversarul dar a pierdut jocul, tehnicianul a acceptat cu greu soarta meciului.

„Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții… Se pare că a contat acel 1, cornerul ăla 1 contează.

E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea”, și-a început discursul Mirel Rădoi.

Ce l-a deranjat pe Rădoi după această înfrângere și cum a reacționat

Întrebat dacă e îngrijorat că Universitatea Craiova a obținut o singură victorie în ultimele 7 etape din SuperLiga, Mirel Rădoi și-a arătat vis-a-vis de întrebare.

„Eu am încercat să vă explic anumite motive… V-am explicat că o să urmeze o perioadă în care încercăm să minimalizăm accidentările și rezultatele. Că nu-i de acuma, nu e găsită de mine. Sunt niște factori care generează lucrurile astea. Dar încercăm din următoarele șapte etape să avem șapte victorii, să revenim din nou pe prima poziție”, a adăugat antrenorul Craiovei.

Tensiunea a atins punctul culminant spre finalul interviului, când tehnicianul a fost chestionat dacă pauza competițională pentru meciurile echipei naționale „ajută sau încurcă” Universitatea Craiova. Mirel Rădoi a interpretat întrebarea ca pe o provocare și a replicat nervos: „Care credeți că ar fi răspunsul? Acum că am pierdut, mi-ar prii, nu?”.

Reporterul a încercat să explice că nu a fost o ironie, dar Rădoi a continuat: „Nu înțeleg întrebările… sunt ironice?… Adică dacă vreți să mă luați la mișto, eu din respect vin pentru dumneavoastră aici și încerc să vă răspund. Dacă am pierdut, cum ar putea să ne prindă următoarea perioadă? Fericiți, nu? Trebuie să acceptăm rezultatul. V-am spus, sunt mulțumit de joc, de ocaziile create, dar din păcate n-avem ce să facem”.