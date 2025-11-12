Sport

Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate cine va fi antrenor secund la Universitatea Craiova în mandatul lui Filipe Coelho. Tehnicianul a câștigat Cupa României cu FCSB
Cristi Coste, Cristian Măciucă
12.11.2025 | 10:36
Antrenor secund bomba pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova A fost principal la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. FOTO: Fanatik
Numire bombă la Universitatea Craiova odată cu venirea lui Filipe Coelho în funcția de antrenor principal. Lusitanul îl va avea secund pe unul dintre cei mai buni tehnicieni din istoria recentă a rivalei FCSB.

Toni Petrea, secundul lui Filipe Coelho la Craiova

FANATIK a aflat în exclusivitate că Toni Petrea va fi secundul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Antrenorul în vârstă de 50 de ani a fost ultima dată director tehnic la Daco-Getica, de care s-a despărțit în vara lui 2025.

Înainte ca Elias Charalambous să cucerească titlul cu FCSB după nouă ani de secetă, Toni Petrea a fost, dintre tehnicienii pe care i-au avut roș-albaștrii, cel mai aproape să devină în campion. El a ratat la mustață titlurile din 2021 și 2023, când FCSB a pierdut locul 1 în dauna lui CFR Cluj.

Mandatele lui Petrea ca principal la FCSB au fost două, în perioadele 15.07.2020 – 26.05.2021 și 16.11.2021 – 25.07.2022. Cu el la timonă, campioana en-titre a cucerit ultima Cupă a României, în primăvara lui 2020, când Petrea era doar interimar. În trecut, el a fost secundul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017.

Cum va arăta staff-ul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Toni Petrea este așadar marea noutate din staff-ul Universității Craiova în mandatul lui Filipe Coelho. Lusitanul va fi prezentat în funcția de principal, miercuri, 12 noiembrie, la ora 12:00. Alături de fostul antrenor de la FCSB, din staff-ul lui Coelho vor face parte Daniel Tudor, antrenor cu portarii, Bogdan Merișanu, preparator fizic, și un preparator fizic din Portugalia.

În ceea ce îl privește pe Toni Petrea, el revine în antrenorat după o pauză de mai bine de doi ani de zile. Noul secund al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, a antrenat ultima dată în vara lui 2023, când a fost principal la Universitatea Cluj. Petrea a rezistat însă doar 6 meciuri pe banca tehnică a „șepcilor roșii”.

  • 50 de ani are Toni Petrea, noul secund de la U Craiova
  • 2 titluri de vicecampion al României are Petrea cu FCSB
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
