Antrenori de la Real Madrid și programe PSG pentru copiii români. Noua tendință a vacanțelor de familie în Antalya: „Au acces direct”

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Cum ar fi ca vacanța de vară să însemne mai mult decât plajă și relaxare? În Antalya, câteva hoteluri le oferă copiilor pasionați de fotbal oportunitatea de a se pregăti după metode inspirate de Real Madrid și Paris Saint-Germain, pe terenuri moderne și sub coordonarea unor antrenori specializați. FANATIK a aflat de la oficialii Coral Travel care sunt resorturile ce transformă sejurul într-o experiență demnă de viitorii campioni.

Real Madrid și PSG intră în oferta de vacanță pentru familiile cu copii români din Antalya

Pentru mulți copii români pasionați de fotbal, visul începe cu nume precum Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé sau Achraf Hakimi. În Antalya, vacanța poate însemna mai mult decât zile petrecute la plajă sau la piscină și poate deveni o ocazie de a intra în contact cu metode de pregătire inspirate de marile academii ale Europei. Deși puține resorturi oferă astfel de experiențe, câteva hoteluri au dezvoltat programe speciale pentru tinerii fotbaliști, fie prin parteneriate cu branduri uriașe din fotbalul mondial, fie prin academii sportive proprii. Astfel, copiii și adolescenții au șansa să se antreneze în condiții profesioniste, să își perfecționeze tehnica și să descopere valorile care stau la baza performanței sportive. Informațiile au fost obținute de FANATIK de la oficialii Coral Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori de pe piața românească.

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„Tot mai multe familii aleg hotelurile nu doar pentru plajă sau facilitățile all-inclusive, ci și pentru experiențele pe care le oferă copiilor. Colaborările unor resorturi din Antalya cu cluburi precum Real Madrid sau Paris Saint-Germain, precum și academiile sportive dedicate celor mici, răspund acestei tendințe. Prin infrastructura locală a grupului în Turcia, Coral Travel România și Odeon Tours au acces direct la aceste produse și pot selecta hoteluri care oferă experiențe diferențiatoare pentru turiștii români. Acesta este unul dintre avantajele modelului nostru integrat, în care suntem implicați atât în organizarea vacanței, cât și în gestionarea serviciilor din destinație”, a declarat pentru FANATIK Cemal YILDIRIM, Director General Adjunct al Coral Travel România.

Cum ajungi să te antrenezi ca Mbappé și Bellingham în timpul vacanței

Una dintre cele mai spectaculoase inițiative îi aparține Regnum Hotels, care colaborează cu Real Madrid Foundation pentru organizarea programului Real Madrid Foundation Clinic Antalya. Regnum Hotels, prin complexele Regnum Carya și Regnum The Crown, nu oferă doar o vacanță de lux, ci și una dintre cele mai impresionante infrastructuri sportive din Antalya. Oaspeții au acces la terenuri de fotbal la standarde FIFA, terenuri de tenis și padel, zone pentru baschet, centre moderne de fitness, programe zilnice de exerciții în interior și exterior, sporturi nautice și sesiuni cu antrenori personali. În plus, iubitorii de golf se pot bucura de terenuri prestigioase precum Carya Golf Club și National Golf Club.

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Vedeta programului pentru copii este însă , organizată de Be Free Football. Programul se desfășoară în perioada 25 mai – 4 septembrie 2026 și este dedicat copiilor cu vârste între 6 și 16 ani. Timp de o săptămână, micii fotbaliști se vor pregăti cinci zile la rând, de luni până vineri, sub îndrumarea antrenorilor Fundației Real Madrid. Sesiunile sunt adaptate în funcție de vârstă și nivelul de pregătire, accentul fiind pus atât pe dezvoltarea tehnică și fizică, cât și pe valori esențiale precum disciplina, spiritul de echipă, încrederea în sine, comunicarea și fair-play-ul. Copiii care participă la minimum 80% dintre antrenamente primesc certificat de absolvire, iar pachetul include șort, tricou, șosete, medalie și insignă. Înscrierile se realizează prin departamentul Guest Relations al Regnum Hotels. Practic, pentru o săptămână, cei mici pot experimenta atmosfera și metodele de lucru asociate unuia dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului mondial.

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Echipament oficial PSG și antrenori UEFA pentru tinerii jucători

O altă destinație care atrage atenția familiilor cu copii pasionați de fotbal este Calista Luxury Resort. În perioada 21 mai – 8 noiembrie 2026, complexul găzduiește , un program profesionist dedicat copiilor și adolescenților cu vârste între 6 și 16 ani. Tinerii participanți se vor antrena cu antrenori licențiați UEFA pe terenul de fotbal din cadrul resortului, urmând o metodologie dezvoltată de PSG Academy France și adaptată fiecărei categorii de vârstă și nivel de pregătire.

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Pachetul include antrenamente profesioniste, sesiuni de pregătire pe terenul din cadrul resortului, curriculum oficial PSG Academy France, dezvoltarea performanței fizice și a abilităților fotbalistice, precum și echipament oficial PSG format din tricou, șort și șosete. Participanții primesc medalie și certificat, însă pentru obținerea acestuia este necesară o prezență de minimum patru zile. Organizatorii au pregătit și un sistem flexibil. Dacă grupul are mai puțin de 25 de participanți, sunt organizate două antrenamente pe zi. În cazul grupurilor mai mari, copiii sunt împărțiți în două serii, fiecare beneficiind de câte o sesiune zilnică. Este important de menționat că PSG Academy Turkey este un serviciu contra cost și nu este inclus în pachetul All Inclusive al hotelului. Participarea se face în limita locurilor disponibile.

Pine Beach Belek mizează pe propria academie pentru micii fotbaliști

Dacă Regnum se bazează pe Real Madrid, iar Calista pe PSG, Pine Beach Belek a ales să dezvolte propria academie sportivă. Prin Pine Academy, hotelul le oferă copiilor posibilitatea de a participa la activități de fotbal și înot pe durata vacanței. Programul de fotbal este disponibil șase zile pe săptămână, cu excepția zilei de duminică. Antrenamentele de dimineață, desfășurate între orele 10:00 și 11:00, sunt gratuite pentru participanți. Pentru copiii care doresc să continue pregătirea și după-amiaza, hotelul oferă un pachet de 40 de euro care include tricou, șort, șosete și geantă sport. În fiecare zi, mai puțin duminica, sunt organizate și meciuri între orele 16:00 și 16:45. De asemenea, între orele 18:00 și 19:00 au loc sesiuni suplimentare de antrenament, gratuite pentru copiii care au achiziționat pachetul cu echipament sportiv. Ceilalți participanți pot lua parte la acestea contra unei taxe suplimentare.

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Într-o perioadă în care tot mai mulți părinți caută experiențe care să îmbine distracția cu dezvoltarea personală a copiilor, Antalya vine cu o ofertă diferită. Nu multe hoteluri pot spune că le oferă celor mici șansa de a se antrena după metodele Real Madrid sau PSG ori de a participa la programe sportive bine structurate pe durata vacanței. Pentru copiii care petrec ore întregi cu mingea la picior și visează să ajungă într-o zi pe marile stadioane ale lumii, câteva zile petrecute într-o astfel de academie pot transforma vacanța într-o experiență memorabilă. Iar pentru părinți, poate fi cea mai inspirată combinație între concediu și pasiunea celor mici pentru sport.