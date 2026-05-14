Antrenorii de la FC Botoșani, pe lista lui Gigi Becali la FCSB!? Prima reacție a lui Mihai Stoica: „Nu văd logica”

FCSB a rămas fără antrenor după plecarea neașteptată a lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar în acest moment este în căutarea unui nou om cu licența PRO, care să poată sta pe bancă cel puțin la meciurile rămase din acest final de sezon. Totuși, Becali a anunțat că orice antrenor va duce echipa în cupele europene va rămâne și din următorul sezon. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii și a explicat că discuția finală va avea loc pe 21 mai.

21 mai, ziua decisivă pentru numirea antrenorului la FCSB

Mihai Stoica și Gigi Becali au întocmit o listă cu foarte multe nume de antrenori, însă în cele din urmă ar putea reveni tot la Elias Charalambous, antrenor care a demisionat după ultima etapă din sezonul regulat. Mihai Stoica a oferit ultimele noutăți și a dezvăluit că discuția finală dintre patronul echipei și antrenorul cipriot va avea loc pe 21 mai.

Totodată, el a comentat și zvonurile cum că Gigi Becali l-ar fi sunat pe Valeriu Iftime pentru a se interesa de Marius Croitoru și Leo Grozavu: „Eu m-aș mira să fie adevărată chestia asta… că l-a sunat Gigi acum nu știu cât timp pe Iftime să-l întrebe de amândoi. Nu zic că nu e adevărat, dar m-aș mira. Eu am și citit toți autorii de cărți polițiste și parcă nu văd logica. Îl sună Gigi «Alo, Valeriu, zi-mi și mie de Croitoru și Grozavu». De care o fi întrebat primul, i-a luat în funcție de vârstă? Nu cred”, a spus Mihai Stoica, ironic, la

Apoi, el a explicat că „Va vorbi pe 21 cu Elias. Dacă nu-l va convinge, va convinge pe altcineva. Eu mi-am dorit să fie mult mai rapidă numirea asta, dar nu a depins de mine”, a mai explicat oficialul lui FCSB, conform sursei citate.

Mihai Stoica, replică acidă pentru Lucian Burchel după acuzele cu privire la antrenorul lui FCSB

Lucian Burchel a analizat situația celor de la FCSB și a tras concluzia că ceea ce nu i-ar fi permis să fie interimar timp de o lună până când roș-albaștrii își vor găsi un antrenor cu licența PRO. Mihai Stoica s-a interesat și a explicat că șeful Școlii de Antrenori se află într-o mare eroare:

„Domnul Lucian Burchel era în eroare pentru că domnia sa nu știe regulamentul. Ai un singur lucru de făcut și nici pe ăsta nu știi să-l faci bine. Mai și vorbești… Eu am marea șansă să-l cunosc pe Valeriu Argăseală, care știe absolut tot și m-a asigurat că nu există acest lucru. Nu trebuie licența A. Filip are licența B și este cursant la licența A. Întâmplător, avem antrenor cu licența A, pe Marius Popa, însă nu acest lucru este important. Lucian Burchel este singurul om care dacă ar juca biliard ar avea numai bile negre”, a explicat Mihai Stoica.