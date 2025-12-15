Antrenorii de la FCSB, geniile din spatele golului lui Lixandru din Unirea Slobozia – FCSB! Ce a spus mijlocașul despre ratările lui Stoian: „L-am înjurat”

ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus la Clinceni împotriva Unirii Slobozia și a câștigat trei puncte foarte importante. „Roș-albaștrii” au depășit-o pe Farul în clasament și se află la doar două puncte de zona de play-off. Mihai Lixandru a deschis scorul în partida ce a închis etapa cu numărul 20, iar mijlocașul a vorbit despre cum antrenorii au pregătit schema de la corner prin care el a înscris.

Golul lui Mihai Lixandru din Unirea Slobozia – FCSB, pregătit intens de antrenorii campioanei

Mihai Lixandru a deblocat tabela în Unirea Slobozia – FCSB după o schemă la corner executată ca la carte. Felicitat la finalul meciului, mijlocașul campioanei României a ținut să redirecționeze toate laudele către antrenorii săi, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, care au pregătit în amănunt acest gol.

Tănase a executat cornerul cu boltă spre bara a doua, unde Mihai Lixandru a apărut perfect, fără marcaj, în timp ce Alexandru Stoian a făcut un paravan pentru a-i ușura treaba colegului său:

„Mă bucur că am câștigat. Aveam nevoie de puncte în campionat, mă bucur că am câștigat. Avem o săptămână de odihnă acum până la meciul cu Rapid. De ieri au venit ‘Mister’ și Pinti (n.r Elias Charalambous și Mihai Pintilii) și au zis că au pregătit ceva pentru mine la corner. Dânșii merită mult mai multe aprecieri!”

Ce a spus Mihai Lixandru despre ratările lui Alexandru Stoian din Unirea Slobozia – FCSB 0-2

Cu avantaj de doar un gol, jucătorii campioanei s-au întrecut în ratări, iar În minutele de prelungire, tânărul atacant al lui FCSB a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj, iar Mihai Lixandru a glumit despre această situație la finalul partidei

„Pentru noi toate punctele sunt importante acum. Ne gândim doar la play-off. Sperăm să ne apropiem la finalul anului cât mai mult. Terenul nu ne ajută prea mult aici, la Clinceni, nici gazonul, nici dimensiunile. Pentru ei e mult mai uşor, că se apără. Am pasat mult, uneori în gol, dar ştiam că e o chestiune de timp până vom marca pentru că era mingea numai la noi.

Suntem jucători destul de vechi la echipă, suntem un grup foarte unit, cu foame de rezultate. Trebuie să ne ridicăm nivelul mai mult, suntem conştienţi de asta. Aşa e la fotbal, sunt perioade şi perioade. Important e să o scoatem la capăt. Fiind Steaua (n.r: FCSB) nu te bucuri doar la un meci de play-off, dar în situaţia dată este foarte important ca la finalul anului să fim cât mai aproape (n.r: de play-off), iar când ne reunim să avem gândul doar la campionat.

Făcând o glumă, l-am înjurat înainte (n.r: pe Alex Stoian pentru ratări) şi după l-am felicitat (n.r: râde). Ne bucurăm pentru el că a marcat, e un jucător foarte bun. Are şi el nevoie de încredere, era ziua lui”, a mai spus Mihai Lixandru la finalul partidei Unirea Slobozia – FCSB 0-2