Antrenorii Gigi Becali și Gică Hagi, sub lupa lui Mitică Dragomir: „Dacă ia titlul, Gigi face praf Școala de Antrenori!”. Video Exclusiv

Dumitru Dragomir a avertivat Federația Română de Fotbal înainte de Farul – FCSB. , Dragomir anunță un cutremur devastator în fotbalul românesc dacă FCSB va câștiga titlul în SuperLiga.

Dumitru Dragomir analizează duelul dintre Gigi Becali și Gică Hagi: „Unul cu licență, celălalt fără”

Dumitru Dragomir a caracterizat savuros : „Sunt doi antrenori și manageri trăznet: Gigi Becali, dar mai ales Hagi! Unul cu licență, celălalt fără licență. Va juca licența contra fără celui licență”.

Fostul președinte al LPF a mai lansat o profeție și îl vede pe „Rege” încoronat campion: „Normal, jucând acasă, cred că Farul va câștiga titlul. Să știi că joacă bine Farul, ce să mai. Au știința jocului”.

În cazul în care FCSB va triumfa în SuperLiga, Dragomir anunță un uragan la FRF: „Dacă Gigi va lua campionatul, dă o palmă Școlii de Antrenori. O face praf! Părerea mea e că e o meserie, nu o academie, dar vor și ei să câștige unii niște bani pe acolo”.

Dumitru Dragomir are și el carnet de antrenor: „Am luat toate categoriile”

Dumitru Dragomir nu se lasă nici el mai prejos și a dezvăluit că are pregătire și de antrenor și de arbitru: „Asta e meserie foarte grea. Eu am carnet de antrenor și de arbitru. Am făcut cu Crăciunescu, să nu îmi reproșeze cineva că nu mă pricep la arbitraj. În 1974 am făcut școala. Am și arbitrat vreo 6-7 meciuri. Mă înjurau unii și m-am dus la unul în tribune și i-am tras una!

Am zis că mă las. Apoi am făcut școala de antrenori și am luat toate categoriile. Am și antrenat. Am făcut de toate!”, se mai laudă fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Gigi Becali i-a răspuns lui Dumitru Dragomir după ce a spus că e un mare antrenor: „Un om care e în fotbal de 20 și ceva de ani mai cunoaște și el”

Gigi Becali nu a luat însă în serios declarațiile lui Dumitru Dragomir și nu consideră că are calități de antrenor: „Eeeh! Vorbe aiurea. Știi care e treaba? Aici e o chestine că un om stă în fotbal 20 și ceva de ani, mai cunoaște și el ceva!

Nu cunosc eu fotbal, dar simt ceva. Ce văd și eu acolo. Parcă voi nu vedeți! Nu se vede jucătorul care nu este de acolo? Și atunci îl schimbi pe-ăla, și-l bagi pe ălălalt! Dar nu că știu e fotbal! De unde să știu?! Ce să simt aseară? L-am scos eu pe Coman?”.

Dumitru Dragomir l-a ridicat însă în slăvi și pe Hagi: „Eh, eu am încredere în Hagi, că e mare antrenor. Nu în cel care îl critică pe Hagi și îl lovesc din toate părțile. Asta e o meserie, nu o academie lingvistică. Să fie foarte clar. Iar Hagi o face super profesionist și e cel mai tare din țară la această oră.

„Era să câștige la Craiova și în 10 oameni! Știe meseria asta pentru că el a practicat-o!”

Să nu îmi mai spună mie că mai e x și y. E numărul 1 și manager și antrenor! Și dacă ia locul doi, faptul că a jucat cu patru juniori, dintre care unul are 15-16 ani! Că a jucat cu junior fundaș stânga, cu unul dintre cei mai buni mijlocași care face 20 de ani și cu încă vreo 2-3…. A folosit doar doi străini în toată echipa!

Era să câștige și în zece oameni! Știe meseria asta pentru că el a practicat-0. Până să ajungi maistru, trebuie să fii croitor! Le faci bine, ajungi maistru. Face costumele bine, iar cei care nu le poartă îl înjură! Nu ajung niciodată la costumele lui Hagi”.