Antrenorii români, față în față cu Gică Hagi, Ilie Dumitrescu și reprezentanți de la Barcelona, Arsenal sau Inter Milano! Eveniment special organizat de FRF

A doua ediție a evenimentului FRF Youth Coaching Summit, organizat de Federație și Aspire Academy în cadrul prestigioasei serii Workshop Tour Europe 2026, a adus peste 800 de antrenori pe Arena Națională. Aceștia au avut o oportunitate deosebită pentru un schimb de experiență în ceea ce privește metodele de antrenament din fotbalul juvenil.

În ambele zile a existat o rubrică specială numită „Star Chat”. Pe 20 aprilie, invitatul a fost . la academia care îi poartă numele și care a produs sute de fotbaliști pentru naționalele României. Pe 21 aprilie, pe scenă s-a aflat Ilie Dumitrescu, care a vorbit celor prezenți despre importanța tranziției tinerelor talente către fotbalul profesionist.

Reprezentanții unor cluburi uriașe, prezenți la București

Cei prezenți pe Arena Națională au avut oportunitatea de a urmări sesiuni, atât teoretice, cât și practice, realizate de tehnicieni care activează la nivel înalt. La București au fost prezenți Valter di Salvo și Daniele Bonanno (ambii de la Aspire Academy), Venere Quintiero (Inter Milano), Mark Rivers (Arsenal), Vito Azzone (FIGC – Federația Italiană de Fotbal), Jinsung Yoon (FITOGETHER), Corne Groenendijk (AFC Ajax), Joao Santos (Sporting CP) sau Gerard Trives Guardiola (FC Barcelona)

Au existat și sesiuni realizate de reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, Adrian Dulcea, Andrada Vincze și Vlad Lakatoș. Evenimentul s-a încheiat miercuri, 22 aprilie, cu o acțiune specială de responsabilitate socială, desfășurată la Centrul Național de Fotbal Buftea. Prima ediție a FRF Youth Coaching Summit avusese loc în aprilie 2025.

Ce a declarat Răzvan Burleanu despre evenimentul organizat pe Arena Națională

Președintele FRF Răzvan Burleanu a vorbit despre evenimentul organizat pe Arena Națională. „A doua ediție a FRF Youth Coaching Summit, organizată anul acesta împreună cu Aspire Academy, este un element transformator pentru pregătirea antrenorilor de la copii și juniori. Prezența a peste 800 de participanți confirmă deschiderea antrenorilor din România de a evolua constant și de a îmbrățișa inovația în formarea tinerilor noștri jucători.

FRF Youth Coaching Summit nu este doar un spațiu de învățare și de conectare la noile metode din fotbalul modern, ci un angajament strategic al FRF pe termen lung de a construi contexte și oportunități noi pentru creșterea calității fotbalului românesc, inclusiv în plan educațional. În acest sens, parteneriatul nostru cu Aspire Academy este fundamental. Colaborarea cu o instituție de talie mondială, recunoscută pentru metodologiile sale avansate, ne oferă expertiza necesară pentru a alinia fotbalul juvenil din România la cele mai înalte standarde internaționale.

Suntem conștienți că succesul viitor depinde de modul în care reușim să structurăm dezvoltarea tinerilor jucători astăzi. Prin acest schimb de cunoștințe, le oferim antrenorilor instrumentele esențiale pentru a-i ghida pe acești copii pentru un fotbal al viitorului perfecționând tot procesul de formare din punct de vedere tehnic, tactic, fizic și mental, fiindcă ne dorim cu orice preț să creăm un sistem în care fiecare copil are șansa de a întâlni un antrenor bine pregătit care să-l învețe bucuria de a juca fotbal, contribuind astfel la deblocarea potențialului nostru ca țară”, a declarat președintele Federației, conform .

