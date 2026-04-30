Antrenorul a anunțat ce urmează pentru FCSB: „La cum arătăm acum, nu avem adversari la baraj”

FCSB se află în prezent într-o formă foarte bună atât prin joc, cât și prin rezultate. Lucian Filip a prefațat partida cu Csikszereda și s-a arătat entuziasmat de modul în care arată echipa sa
Ciprian Păvăleanu
30.04.2026 | 14:05
Antrenorul FCSB este entuziasmat de forma roș-albaștrilor înaintea meciului cu Cikszereda. Foto: sport.pictures.eu.
FCSB este calificată matematic în barajul pentru Conference League, însă are ca obiectiv câștigarea play-out-ului înainte de toate. În ultimele trei meciuri roș-albaștrii au arătat ca în sezoanele precedente, însă mult prea târziu ca să mai conteze. Totuși, ei ar putea salva sezonul printr-o calificare în cupele europene.

FCSB nu are adversar! Ce a spus Lucian Filip înainte de meciul de la Miercurea Ciuc

FCSB a ratat calificarea în play-off, iar acum singura șansă de a mai scoate ceva din acest sezon este aceea de a câștiga barajele pentru UEFA Conference League, unde mai întâi trebuie să treacă o echipă de play-out, după care trebuie să învingă și o formație din play-off.

Lucian Filip mai poate sta aproximativ două săptămâni pe banca lui FCSB până ce echipa lui Gigi Becali trebuie să numească un nou antrenor principal. Până atunci, el susține conferințele de presă, iar înaintea partidei de la Miercurea Ciuc a afirmat că echipa sa nu are adversar pentru calificarea la baraj:

„Întâlnim o echipă periculoasă, una care pierde puține jocuri acasă. Știm cu toții că în acest sezon am pierdut destule puncte cu echipele din play-out. Îmi doresc ca jucătorii să fie concentrați și, bineînțeles, să câștigăm. Sper ca jucătorii să se adapteze și la vreme. A fost o săptămână bună, una normală. Băieții s-au pregătit foarte bine. Nu cred că vom avea parte de surprize neplăcute.

În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Digi24.ro
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion

Adversarul se luptă pentru salvarea de la retrogradare. Avem obiective diferite. Asta ar trebui să se vadă și pe teren. La cum arătăm acum, nu avem adversari pentru calificarea la baraj. Îmi doresc ca jucătorii să ajungă într-un timp scurt la forma cea mai bună. Nu aș vrea să spun ce echipă îmi doresc la baraj. Toată lumea muncește. Ar trebui să ne focusăm mai mult pe forma noastră”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă

Cum ar putea arăta barajele de care FCSB trebuie să treacă pentru a ajunge în Conference League

FCSB avea șanse foarte mici să rateze barajul din play-out, întrucât doar patru echipe au licență de cupe europene, iar două dintre echipele fără drept de joc, UTA și Oțelul, se află pe locurile din fruntea play-out-ului. Astfel, FCSB trebuia să termine peste două dintre Farul, Csikszereda și FC Botoșani.

Cel mai probabil, echipa patronată de Valeriu Iftime va fi cea care se va lupta cu FCSB în semifinala barajului. Câștigătoarea va trebui să mai treacă de o provocare, aceea de a învinge echipa din play-off ce se califică pe locul de baraj. Cel mai probabil, locul 4 va fi cel care va oferi această posibilitate. În acest moment, favorite la această poziție sunt Dinamo și Rapid, însă nici CFR Cluj nu poate fi scoasă din calcul, deși în acest moment a urcat pe podium.

Scandal pe bilete la Universitatea Craiova – U Cluj! Site-ul FRF s-a blocat,...
Fanatik
Scandal pe bilete la Universitatea Craiova – U Cluj! Site-ul FRF s-a blocat, iar fanii au reacționat dur: „Am fost batjocoriți intenționat” / „O mizerie”
Legenda lui Manchester United și-a anunțat retragerea din fotbal: „A fost o călătorie...
Fanatik
Legenda lui Manchester United și-a anunțat retragerea din fotbal: „A fost o călătorie incredibilă”
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară...
Fanatik
Adrian Ilie și-a scos la tablă colegii din Generația de Aur: „În afară de Gică Popescu, nu sărea nimeni la cap!” Replica fabuloasă a lui Anghel Iordănescu
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o...
iamsport.ro
Gigi Becali, dat în vileag: 'A venit în chiloți acasă'. Unde a comis-o patronul de la FCSB
