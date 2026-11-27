ADVERTISEMENT

România U17 a ratat in extremis calificarea în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial din Qatar. „Micii tricolori” s-au impus cu 3-1 în fața Camerunului, însă ar fi avut nevoie de o victorie la 4 goluri diferență. În dialogul cu FANATIK de la finalul partidei, Mircea Diaconescu s-a emoționat foarte tare atunci când și-a adus aminte de fratele său, care nu se mai află printre noi.

Mircea Diaconescu, moment emoționant după România U17 – Camerun U17

Mircea Diaconescu și elevii săi au sperat până în ultimul moment că pot obține o calificare în fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial U17, însă „micii tricolori” nu au reușit să câștige la patru goluri diferență, așa cum ar fi trebuit pentru a se califica de pe unul dintre cele mai bune locuri 3.

ADVERTISEMENT

a dezvăluit că le-a transmis jucătorilor să se bucure de fiecare moment petrecut pe teren și să nu se streseze în ceea ce privește scorul. La finalul interviului, Mircea Diaconescu a dezvăluit că a primit din partea nepoților săi o banderolă cu chipul regretatului său frate, moment în care s-a emoționat foarte tare și a izbucnit în lacrimi:

„Le-am spus să se bucure de moment, să se bucure de meci. Mă bucur că asta au făcut. Le-am spus că trebuie să obținem o victorie, iar scorul este mai puțin important. Am crezut din primul moment că putem câștiga la 4 goluri diferență. La pauză am aflat că trebuie să câștigăm la 4 goluri diferență. Chiar și la pauză le-am zis că se poate să marcăm 4 goluri. Am avut destule oportunități de a marca, dar din păcate nu am reușit.

ADVERTISEMENT

Am încercat să-i facem să înțeleagă importanța fiecărui meci. Ei trebuie să se bucure. Este prima dată când ajungem la un astfel de turneu. Trebuie să se bucure, iar apoi rezultatele vin, la fel ca și astăzi. Din păcate, am avut accidentări, suspendări, n-am avut decât 5 jucători pe bancă. Am încercat să schimbăm un pic sistemul, să schimbăm într-un 4-4-2, tocmai pentru că 3-1 sau 3-0 era tot același lucru.

ADVERTISEMENT

La pauză le-am spus să nu văd fețe triste, iar asta vreau să le spun și acum. Să creadă în ei, se poate! Ei au fost încrezători tot timpul. Nici primele două meciuri nu au fost meciuri rele. Au jucat ceea ce am pregătit, dar dacă nu ne-a reușit, se întâmplă. Per ansamblu a fost un turneu bun și sper să fie o primă experiență din multe altele care vor urma. (n.r. – Ați primit un mesaj special zilele astea? O încurajare?) Da, din păcate, de la nepoții mei. Fratele meu nu mai este printre noi (n.r. – arată o banderolă neagră cu chipul fratelui la cameră). Cel mai adânc mesaj a fost cel de la nepoții mei”, a explicat Mircea Diaconescu în dialogul cu FANATIK de la finalul partidei cu Camerun.

ADVERTISEMENT

Momentul în care Mircea Diaconescu s-a emoționat și a izbucnit în lacrimi

Cum a ratat România calificarea în șaisprezecimile turneul final din Qatar

Deși a avut trei puncte și golaveraj 0, Opt naționale s-au calificat mai departe de pe locul 3, însă România a avut al 9-lea cel mai slab punctaj. Acest lucru s-a întâmplat după ce două echipe din fața sa au obținut victorii incredibile, deși au pierdut celelalte două partide. În etapa a 2-a, Uzbekistan a trecut cu 6-2 de Jamaica, în timp ce Japonia, care a înscris un singur gol în primele două meciuri, cu Serbia și Columbia, a învins-o cu 7-0 în meciul al 3-lea pe Honduras. Astfel, cele două naționale au avut un golaveraj mai bun decât România și au mers mai departe în detrimentul „tricolorilor”.