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Antrenorul nu l-a ales pentru meciurile care vor avea loc în Nations League, dar lucrurile nu au fost lăsate așa. Cine este fotbalistul care este apărat de logodnica sa cu care are doi băieți. E unul dintre cei mai cunoscuți sportivi.

Logodnica a sărit în apărarea fotbalistului

Morgan Gibbs-White (26 de ani) a primit un răspuns nefavorabil legat de Nations League. Mijlocașul lui Nottingham Forest a avut parte de o neplăcută și nu a fost inclus în lot de către selecționerul Angliei, Thomas Tuchel (53). Neconvocarea sa a atras atenția partenerei de viață cu care are o relație din anul 2019.

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Influencerița Britney De Villiers, cu care fotbalistul a devenit tatăl a doi copii, nu s-a putut abține. A răbufnit pe social media, mai ales că jucătorul . Frumoasa șatenă a lansat un atac la adresa tehnicianului. Extrem de furioasă, tânăra și-a arătat nemulțumirea.

Aceasta a distribuit o statistică menită să evidențieze forma bună a fotbalistului. Potrivit cifrelor prezentate, Morgan Gibbs-White este singurul jucător din Premier League care a reușit să creeze peste cinci ocazii de gol într-un singur meci în acest sezon. Performanța a fost înregistrată în partida cu Aston Villa, când mijlocașul a creat șapte oportunități pentru colegii săi.

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„Morgan Gibbs-White este singurul jucător care a creat peste 5 ocazii de gol într-un singur meci de Premier League în acest sezon”, este mesajul distribuit de logodnica lui Morgan Gibbs-White, la secțiunea Stories de pe Instagram, conform . Internauții au fost la rândul lor nedumeriți de construirea lotului Angliei.

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Cum a motivat selecționerul alegerea

„Ce trebuie să mai facă Gibbs-White?” sau „Ce face Gibbs-White atât de greșit încât Tuchel îl urăște atât de mult? Marchează prea multe goluri?”, sunt doar o mică parte dintre reacțiile lăsate de fanii cunoscutului fotbalist. Sportivul este în mare formă, dar nu a fost ales de selecționer.

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Întrebat de ce a luat decizia de a-l ține departe pe jucătorul lui Nottingham Forest, Thomas Tuchel a dezvăluit motivul din spatele hotărârii sale. Antrenorul a subliniat că nu poate avea prea mulți jucători cu același profil în lot. „Nu are sens să nominalizezi trei, patru, cinci număr 10”, a spus tehnicianul.

Printre vedetele care au fost excluse din lot se mai numără Jarrod Bowen, John Stones, Phil Foden și Adam Wharton. Pe de altă parte, selecționerul a luat pe toată lumea prin surprindere când l-a anunțat pe fostul jucător al lui Chelsea, Trevoh Chalobah. Anglia va înfrunta de două ori Spania, Croația și Cehia în faza grupelor Ligii Națiunilor.