Antrenorul de la Alanyaspor, reacție total neașteptată după ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor: „Nu m-am uitat”

Alanyaspor a plecat cu un punct din deplasarea de la Trabzonspor garație unui eurogol marcat de Ianis Hagi. Cu toate acestea, Joao Pereira nu a părut prea impresionat de isprava internaționalului român.

Antrenorul de la Alanyaspor, reacție curioasă la golul lui Ianis Hagi

Ianis Hagi (27 de ani) a reușit un gol de senzație în minuutl 73 al meciului pe care Alanyaspor l-a terminat la egalitate cu Trabzonspor, scor 1-1.

În urma super reușitei, fiul „Regelui” . Cu toate acestea, antrenorul Alanyespor nu a menționat nicio secundă golul lui Hagi. Lusitanul s-a declarat mulțumit de evoluția fotbaliștilor săi, fără să dea însă vreun nume.

„Nu este vorba de o primă repriză și o a doua repriză, ci de două părți: înainte și după golul pe care l-am primit. Până la golul pe care l-am primit, jucătorii mei urmăreau meciul cu un sentiment de teamă, de parcă așteptau să vadă ce se va întâmpla. După gol, jucătorii mei și-au revenit și s-au simțit liberi.

Nu m-am uitat la statistici, dar mă îndoiesc că vreo altă echipă ar putea veni aici și să aibă 24 de șuturi pe poartă. Jucătorii mei au creat, de asemenea, 4-5 ocazii clare pe parcursul meciului.

Chiar dacă am fi pierdut acest meci cu 1-0 sau 2-1, aș fi stat aici ca un antrenor mândru. După cum știți, cele trei puncte sunt foarte importante în fotbal. Sunt importante și pentru mine, dar mai importantă este mentalitatea și caracterul pe care le-au arătat pe teren. Asta mă face fericit.

Este mai important decât punctele în sine. Cu tot respectul pentru Trabzonspor, cred că Alanyaspor a pierdut două puncte”, citat de

Ianis Hagi a ajuns la cota 2 în Turcia

Lui Ianis Hagi pare să-i mergă bine după transferul la Alanyaspor. După 8 meciuri jucate în Super Lig, internaționalul român a . În plus, Hagi Jr. a oferit și o pasă decisivă.