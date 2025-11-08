Sport

Antrenorul de la Alanyaspor, reacție total neașteptată după ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor: „Nu m-am uitat”

Joao Pereira, antrenor celor de la Alanyaspor, a surprins după golul de generic marcat de Ianis Hagi în remiza cu Trabzonspor, scor 1-1. Lusitanul a ignorat reușita românului
Cristian Măciucă
08.11.2025 | 22:23
Antrenorul de la Alanyaspor reactie total neasteptata dupa ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor Nu mam uitat
ULTIMA ORĂ
Antrenorul Alanyeispor, reacție total neașteptată după ce Ianis Hagi a dat un gol de generic cu Trabzonspor: „Nu m-am uitat”. FOTO: Alanyaspor
ADVERTISEMENT

Alanyaspor a plecat cu un punct din deplasarea de la Trabzonspor garație unui eurogol marcat de Ianis Hagi. Cu toate acestea, Joao Pereira nu a părut prea impresionat de isprava internaționalului român.

Antrenorul de la Alanyaspor, reacție curioasă la golul lui Ianis Hagi

Ianis Hagi (27 de ani) a reușit un gol de senzație în minuutl 73 al meciului pe care Alanyaspor l-a terminat la egalitate cu Trabzonspor, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

În urma super reușitei, fiul „Regelui” a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren. Cu toate acestea, antrenorul Alanyespor nu a menționat nicio secundă golul lui Hagi. Lusitanul s-a declarat mulțumit de evoluția fotbaliștilor săi, fără să dea însă vreun nume.

„Nu este vorba de o primă repriză și o a doua repriză, ci de două părți: înainte și după golul pe care l-am primit. Până la golul pe care l-am primit, jucătorii mei urmăreau meciul cu un sentiment de teamă, de parcă așteptau să vadă ce se va întâmpla. După gol, jucătorii mei și-au revenit și s-au simțit liberi.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

Nu m-am uitat la statistici, dar mă îndoiesc că vreo altă echipă ar putea veni aici și să aibă 24 de șuturi pe poartă. Jucătorii mei au creat, de asemenea, 4-5 ocazii clare pe parcursul meciului.

ADVERTISEMENT
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să...
Digisport.ro
Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară

Chiar dacă am fi pierdut acest meci cu 1-0 sau 2-1, aș fi stat aici ca un antrenor mândru. După cum știți, cele trei puncte sunt foarte importante în fotbal. Sunt importante și pentru mine, dar mai importantă este mentalitatea și caracterul pe care le-au arătat pe teren. Asta mă face fericit.

Este mai important decât punctele în sine. Cu tot respectul pentru Trabzonspor, cred că Alanyaspor a pierdut două puncte”, citat de ntvspor.net.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a ajuns la cota 2 în Turcia

Lui Ianis Hagi pare să-i mergă bine după transferul la Alanyaspor. După 8 meciuri jucate în Super Lig, internaționalul român a ajuns deja la cota 2. În plus, Hagi Jr. a oferit și o pasă decisivă.

Rezultate SuperLiga, etapa 16. Rapid – FC Argeș 2-0. Gol fabulos al lui...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Rapid – FC Argeș 2-0. Gol fabulos al lui Pașcanu!
Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt – FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi...
Fanatik
Accidentare incredibilă înainte de Hermannstadt – FCSB! S-a „rupt” pe scara autocarului şi ratează meciul
Săpunaru a dezvăluit motivul pentru care Cîrjan nu s-a impus la Rapid: „Era...
Fanatik
Săpunaru a dezvăluit motivul pentru care Cîrjan nu s-a impus la Rapid: „Era jucător de bază!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
iamsport.ro
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!