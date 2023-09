Antrenorul anului în voleiul european, discurs manifest: “Se transmit meciuri de Liga 3 şi Liga 2 numai pentru că lumea care bea bere şi vin se uită la fotbal”

în 2022, când a reuşit să câştige Liga Campionilor cu polonezii de la Zaksa. El pregăteşte naţionala Sloveniei, calificată în semifinalele Campionatului European.

Antrenorul anului în voleiul european, discurs manifest: “Inima mea este mereu alături de România, chiar dacă de peste 30 de ani sunt afară”

Antrenorul român, plecat peste hotare de peste 30 de ani a lăudat naţionala României pentru parcursul de la Euro de volei masculin, mai ales că această performanţă a fost realizată cu un singur stranier:

“Băieţii sunt deosebiţi, mai ales că au un singur stranier şi scrieţi asta cu litere mari. Doar Aciobăniţei joacă afară, în rest, toţi cei 13 joacă în România. Asta este o chestie deosebită şi tot respectul pentru Sergiu, care a reuşit să importe la un alt nivel, nu neapărat tactic şi tehnic, dar şi mental.

Inima mea este mereu alături de România, chiar dacă de peste 30 de ani sunt afară. Eu şi acum am acasă la Viena tricourile cu România. În 1987-1988, de când jucam la naţionala României. Noi-nouţe, cu etichetă, în exemplare duble.

Plus cele de la Dinamo cu care am jucat în Champions League. În primele 8 din Champions League când cea mai bună din fiercare ţară participa acolo, nu a treia, a patra. Eu încă le am. Nu trebuie să pun niciun mesaj de 1 decembrie.

Mi-ar plăcea să trăiesc o dată, cum am făcut-o în Slovenia anul trecut, cu 14.000 în tribune. Să văd şi eu 14.000 de români şi în alte sporturi, în sală, că pot susţine echipa naţională a României şi să se mândrească cu ea”, a spus Creţu.

“Păi dacă se transmit meciuri de Liga a III-a şi de Liga a II-a când lumea care bea bere, vin se uită la fotbal, cum o să mai promovaţi voleiul?”

Gianni Creţu a avut un discurs manifest în ceea ce priveşte popularitatea voleiului în România, condamnând televiziunile că nu au transmis turneele finale de fete şi de băieţi, deşi ţara noastră a fost una dintre protagoniste:

“Nu contează rezultatul, contează că băieţii şi fetele care vin în volei, au nevoie de un suport din partea tuturor. Poate auzim mai puţin de fotbal că deja mă strâng tenişii. Auzim în fiecare zi despre ce fac fotbaliştii.

Mai spuneţi-mi o ţară unde se întâmplă asta, ca o echipă calificată la turneul final să nu aibă meciurile transmise la TV. Şi ne mai întrebăm de ce nu este popular voleiul la noi în ţară? Păi dacă se transmit meciuri de Liga a III-a şi de Liga a II-a când lumea bea bere şi bea vin şi se uită la fotbal, cum o să mai promovaţi voleiul?

“Este o ruşine ceea ce se întâmplă”

Nu transmiteţi un meci din VNL, nu transmiteţi Campionat Mondial anul trecut, nu transmiteţi Liga Campionilor. Din întâmplare era un român în Liga Campionilor, care a şi câştigat-o. Bine că am transmis Liga Campionilor la băieţi şi la fete la handbal, dar la volei nimic.

Nu era nici măcar un arbitru român acolo. Înseamnă că undeva se greşeşte şi e păcat că băieţii ăştia nu pot fi văzuţi. Este o ruşine ceea ce se întâmplă”, a spus Creţu, într-un dialog publicat pe contul de Facebook a Federaţiei Române de Volei.

odată cu înfrângerea din sferturile de finală suferită împotriva Franţei, scor 0-3. Slovenia continuă în semifinale, reuşind să treacă de Ucraina, scor 3-1.

