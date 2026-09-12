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Descoperă în rândurile de mai jos cine o antrenează pe Aryna Sabalenka, dar și prin ce a trecut pentru a aduce-o pe bielorusă în finala US Open. Bărbatul a povestit că nu a avut adăpost vreme de 3 ani. Când s-a întâmplat asta.

Aryna Sabalenka, antrenată de un bărbat cu o poveste emoționantă

După ce Aryna Sabalenka (28 ani) a avut parte de un eșec. A pierdut locul 1 mondial în favoarea unei sportive născute în Rusia, dar care reprezintă Kazahstan. după ce Elena Rybakina (27 ani) a detronat-o pe bielorusă.

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Cu toate acestea, tenismena a ajuns în finala de la US Open. Victoria i se datorează unei persoane din echipa sa. Jucătoarea de tenis este antrenată de doi bărbați, iar unul dintre aceștia are o poveste de viață incredibilă. Jason Stacy i s-a alăturat în anul 2018, în calitate de antrenor de performanță. În 2020 vedeta a semnat o înțelegere cu Anton Dubrov.

Antrenorul de performanță, care face parte din echipa de asistență, a povestit că o perioadă destul de lungă nu a avut un adăpost. Într-un interviu pentru o publicație cunoscută a transmis că în copilărie a trecut printr-o situație dificilă. Totul s-a întâmplat după ce tatăl său a murit când avea aproximativ 11 ani, familia sa destrămându-se.

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A locuit efectiv pe străzile din Tacoma, Washington, între 12 și 15 ani. Din fericire, a reușit să iasă din acea problemă care l-a modelat să devină omul care este în ziua de azi. În prezent, este unul dintre antrenorii pe care Aryna Sabalenka se bazează. Experiența din copilărie l-a învățat enorm de multe lucruri.

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„Fără a intra în toate detaliile sângeroase, acei ani au fost extrem de violenți și dificili. Lucrurile pe care le-am învățat mi-au modelat viața și m-au ajutat să devin tată și antrenor. Am fost homeless ca adolescent. Am descoperit abilități care acum mă ajută să o antrenez pe Aryna”, a declarat Jason Stacy, pentru .

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Declarația făcută de antrenorul Arynei Sabalenka

Jason Stacy a ajutat-o pe Aryna Sabalenka să adune premii importante în tenis. Până acum a câștigat peste 50 de milioane de dolari în întreaga sa carieră. Ocupă locul 2 în lista câștigurilor din carieră WTA, după Serena Williams. Pe de altă parte, a dezvăluit că jucătoarea de tenis și restul echipei sale au putut cheltui bani abia recent.

Sportul practicat de bielorusă este unul costisitor și care implică sume uriașe. Astfel, antrenorul a subliniat că au ajuns de multe ori să împarte camera de hotel. În plus, căutau bilete de avion ieftine pentru a ajunge la turnee. Au recurs la acest proces chiar și după ce vedeta a stat constant în top 10 la începutul anilor 2020.

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„Ne plătea toate zborurile, toată mâncarea în fiecare zi, tot hotelul, plus salariile, totul. Erau mulți bani și nu existau contracte de sponsorizare la vremea respectivă. Veniturile proveneau exclusiv din ceea ce câștiga în turneu. Asta era tot. Și asta a fost cu suișuri și coborâșuri.

Înainte să reușească cu adevărat am vrut să înțeleagă că suntem aici pentru echipă și pentru ea, nu pentru noi înșine. Ca parte a dovedirii acestui lucru am stabilit un acord prin care putem avea un salariu mai mic, dar cu procente, astfel încât să fie bazat pe performanță.

Am pus laolaltă o mulțime de piese ale puzzle-ului care, în cea mai mare parte, în ultimii ani, a funcționat foarte, foarte bine. Dar când faci aceste lucruri și te depășești, tot vei avea momente în care, știi, ne abați puțin de la drumul cel bun…”, a mai spus Jason Stacy, pentru sursa citată mai sus.