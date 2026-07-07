Antrenorul care a adus ultimul titlu lui Dinamo revine în circuit! „Săptămâna aceasta iau o decizie”

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Mircea Rednic (64 de ani) este gata să revină în antrenorat. Tehnicianul care a adus ultimul titlu lui Dinamo București, în 2007, și a mai triumfat în campionat și la Rapid București (2003), unde a luat și Cupa României, în 2002, are două oferte pe masă.

Mircea Rednic, aproape de revenire

Pe lângă cea de la CS Sfaxien, locul 3 în prima ligă din Tunisia, despre care presa tunisiană a relatat, Rednic este curtat și de un club din țările arabe, pe care nu a vrut să-l nominalizeze. „Săptămâna aceasta voi lua o decizie în privința viitorului meu” a spus tehnicianul pentru FANATIK.

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Mircea Rednic e liber de contract din august 2025, când s-a despărțit de Standard Liege după cinci etape. Divorțul a apărut după un start excelent, două victorii și o remiză, urmat de două eșecuri. , astfel că tehnicianul, care avea contract cu belgienii până pe 31 mai 2026, a preferat să stea un an pe bară.

cu 647 meciuri ca „principal”. În afară de Rapid și Dinamo, antrenorul a mai lucrat în România la FCM Bacău, U Craiova, FC Vaslui, Astra, Petrolul, CFR Cluj, Poli Iași, Farul și UTA.

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Un trofeu și în străinătate

Rednic a activat și în mai multe țări din străinătate. El a lucrat la Al Nasr (Emiratele Arabe Unite), Alania Vladikavkaz (Rusia), Khazar Lankaran (Azerbaidjan), Standard Liege, Gent, Mouscron (toate din Belgia), Al-Faisaly (Arabia Saudită). Antrenorul a cucerit Cupa în Azerbaidjan, cu Lankaran, în 2011.

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Mircea Rednic a avut și o carieră impresionantă de jucător, cu trei titluri de campion al României: două cu Dinamo, în 1984 și 1990, și unul cu Rapid, în 1999. Cu 83 de selecții la națională, el are și cinci Cupe în palmares: trei cu Dinamo, una cu Rapid și una cu Standard Liege.