Antrenorul care a bătut Rapidul îi vede pe giuleșteni favoriți la titlu! „Au cel mai mare echilibru”

Ce șanse are Rapid să câștige titlul. Giuleștenii au moralul ridicat după victoria cu 3-2 în derby-ul cu Dinamo. Laszlo Balint, cel care i-a învins pe giuleșteni la ei acasă în acest sezon, consideră că bucureștenii au șanse să câștige titlul. Ce a spus despre echipa lui Costel Gâlcă.

Laszlo Balint a învins Rapidul în Giulești, dar o vede campioană în acest sezon

Rapid are un sezon foarte bun până acum și, chiar dacă a părăsit Cupa României, luptă până la capăt în campionat pentru a pune mâna pe titlu. Giuleștenii au moralul ridicat după ce au învins Dinamo și chiar au urcat pe prima poziție. Giuleștenii au fost devansați de Universitatea Craiova, care a învins Dinamo (1-0).

, a vorbit în direct despre Rapid, Antrenorul român consideră că bucureștenii au în acest moment toate ingredientele pentru titlu.

„Eu cred că Rapidul demonstrează pragmatism și eficiență. Rigoarea adusă de Costel Gâlcă, maniera în care a știut să gestioneze momentele grele, sprijinul din partea conducerii, cred eu că sunt argumente foarte puternice în privința luptei la campionat. Înaintea primei etape aș fi spus fără ezitare că Universitatea Craiova are prima șansă.

Dar, acum, după ce s-a întâmplat, FC Argeș confirmă parcursul remarcabil din acest sezon prin victoria pe terenul Craiovei. Echipa care va beneficia de cel mai mult echilibru și stăpânire de sine la toate nivelurile, eu cred că va avea șanse la titlu. Eu consider că la Rapid există această încredere și acest sprijin către staff-ul tehnic. Costel a gestionat foarte bine. Din punctul meu de vedere, Rapidul este cea cu cele mai mari șanse”, a spus Laszlo Balint la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu se gândește doar la titlu. „Îi simt motivați, gata să dea totul!”

Victor Angelescu a intrat în direct și a vorbit despre echipa sa, după derby-ul cu Dinamo. Președintele Rapidului a spus din nou că el s-a gândit din prima etapă la titlu și că acum vede acest scenariu și mai realizabil datorită determinării jucătorilor.

„Am spus din etapa 1 că vreau titlul. Sunt foarte mândru de jucători. Am avut și noi, și staff-ul, domnul Șucu, încredere în ei. Îi simt motivați, gata să dea la orice meci și ultima fărâmă de energie”, a spus și Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

31 de puncte a acumulat Rapid

2002/2003 este ultimul sezon în care Rapid devenea campioana României