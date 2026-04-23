Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Antrenorul care a câștigat de trei ori Cupa României Betano cu Dinamo nu are dubii înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „E ultima noastră șansă!”

Un nume uriaș din istoria lui Dinamo a prefațat partida pe care echipa pregătită de Zeljko Kopic o va disputa joi pe Arena Națională contra Universității Craiova în semifinalele Cupei României Betano.
Bogdan Mariș
23.04.2026 | 14:51
ULTIMA ORĂ
Ioan Andone (66 de ani) a prefațat partida Dinamo - Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României Betano. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Dinamo o întâlnește joi, de la ora 20:30, pe Universitatea Craiova în cea de-a doua semifinală a ediției 2025-2026 din Cupa României Betano. Legenda „câinilor”, Ioan Andone (66 de ani), a prefațat duelul care va avea loc pe Arena Națională, unul extrem de important pentru elevii lui Zeljko Kopic, care au avut un start dificil în play-off.

Ioan Andone, verdict clar înainte de Dinamo – Universitatea Craiova

Ioan Andone e de părere că parcursul din Cupa României Betano reprezintă ultima șansă a lui Dinamo de a se califica în cupele europene. „Va fi un meci destul de echilibrat, dar trebuie să își ia și o revanșă. E un trofeu și o cale extraordinară de a ajunge în Europa. Părerea mea este că ar trebui să fie extrem de motivați.

ADVERTISEMENT

Trebuie să câștige diseară cu Craiova și după urmează finala cu U Cluj. Pe U Cluj am mai bătut-o în campionat, dar în finală e altceva. Iar dacă ajungi acolo, mai bine nu ajungi dacă nu câștigi finala. Pe Craiova am văzut-o bine, sper să vină foarte multă lume la meci. Așteptăm o victorie diseară, că e ultima noastră șansă. Eu nu o să fiu la meci, din păcate sunt la Hunedoara pentru că am fost la ‘gala Nadia’, ieri (n.r. miercuri), la Deva.

O să fiu duminică cu Rapid, mai mult ca sigur. O altă revanșă de luat. E foarte important finish-ul acesta. Dacă își dozează bine pregătirea, va fi foarte bine pentru Dinamo. Să bată și să fie în finală, până duminică mai e”, a declarat acesta, conform Digi Sport. FANATIK a aflat câți suporteri ar urma să fie prezenți pe Arena Națională pentru partida Dinamo – Universitatea Craiova. Învingătoarea din acest duel o va întâlni în finală pe U Cluj, care a învins-o pe FC Argeș la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Ioan Andone a cucerit 6 Cupe ca jucător și antrenor la Dinamo

Cupa României este trofeul pe care Ioan Andone l-a cucerit de cele mai multe ori, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. În cariera de jucător, fostul fundaș a câștigat trei Cupe, în 1984, 1986 și 1990, toate în tricoul lui Dinamo. Apoi, în primul său mandat pe banca formației „roș-albe”, Dinamo a cucerit Cupa de trei ori la rând, în 2003, 2004 și 2005.

ADVERTISEMENT
Cea de-a patra Cupă a României din cariera de antrenor a lui Ioan Andone a fost câștigată în 2008, alături de CFR Cluj. Dinamo are în palmares 13 Cupe, însă a cucerit o singură dată trofeul în ultimele două decenii. S-a întâmplat în 2012, când „câinii”, pregătiți de italianul Dario Bonetti, au trecut cu 1-0 în finală de rivala Rapid, după un gol marcat de Adrian Scarlatache.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Hagi, desființat de fostul conducător din fotbalul românesc: 'El crede că suntem...
iamsport.ro
Gică Hagi, desființat de fostul conducător din fotbalul românesc: 'El crede că suntem imbecili. Chiar avem față de papagali?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!