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Antrenorul care a deschis Mondialul în fața unui miliard de oameni, antrenor pentru o noapte la Vaslui! Cum a fost posibil

Mexic și Africa de Sud au deschis Cupa Mondială 2026. Pe banca tehnică reprezentativei ”Bafana Bafana” s-a aflat Hugo Broos (74 de ani), cel care o noapte a fost antrenor la FC Vaslui.
Traian Terzian
12.06.2026 | 00:20
Antrenorul care a deschis Mondialul in fata unui miliard de oameni antrenor pentru o noapte la Vaslui Cum a fost posibil
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Hugo Broos, în Mexic - Africa de Sud 2-0, la Campionatul Mondial 2026 Foto: Profi Media
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Venit la conducerea naționalei Africii de Sud în 2021, Hugo Broos a reușit o calificare nesperată la Cupa Mondială. Tehnicianul, care pentru o noapte a fost instalat la Vaslui, l-a lăsat acasă pe fundașul Siyabonga Ngezana, din cauza problemelor medicale ale fundașului de la FCSB.

Antrenorul care a ”fugit” de la Vaslui a deschis Cupa Mondială

După o carieră frumoasă ca jucător la Anderlecht și Club Brugge, belgianul Hugo Broos s-a dedicat antrenoratului și a condus numeroase echipe de club din țara natală, Grecia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Algeria, dar și selecționata Camerunului.

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În mai 2021 a fost instalat ca selecționer al Africii de Sud și a reușit performanța incredibilă de a califica echipa la Cupa Mondială din 2026, lăsând acasă Nigeria. Iar sud-africanii au avut onoarea de a deschide turneul final în fața Mexicului, într-un meci urmărit de peste un miliard de oameni din întreaga lume.

A fost un adevărat coșmar pentru Hugo Broos și elevii săi pe stadionul Azteca din Ciuda de Mexico. Africa de Sud nu numai că a pierdut fără drept de apel, scor 0-2, dar au existat erori majore în defensivă și doi jucători au fost eliminați după ce au primit direct cartonașul roșu.

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Hugo Broos, antrenor pentru o noapte la FC Vaslui

Însă, puțină lume își mai aduce aminte că Hugo Broos ar fi putut antrena în prima ligă din fotbalul românesc. Se întâmpla în vara anului 2008, atunci când FC Vaslui căuta un tehnician pentru a-l înlocui pe Emil Săndoi.

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Belgianul chiar a venit în România, s-a întâlnit cu patronul Adrian Porumboiu și împreună au vizitat stadionul și terenul de antrenament al celor de la FC Vaslui. Neimpresionat de ce a găsit, Broos nu a dat curs ofertei și a plecat a doua zi, în ciuda faptului că moldovenii urmau să joace în Cupa UEFA-Intertoto.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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