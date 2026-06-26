Antrenorul care a impresionat în SuperLiga, semnal pentru conducerea lui Dinamo! „Voi răspunde afirmativ”

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Adrian Mihalcea (50 de ani) se pregătește pentru al doilea sezon consecutiv pe banca UTA-ei, echipă cu care a terminat pe locul 7 în stagiunea 2025-2026. Totuși, tehnicianul a declarat că ar fi dispus să o antreneze în viitor pe Dinamo, echipă la care a petrecut șase ani ca fotbalist, având și o experiență scurtă pe banca tehnică.

Adrian Mihalcea nu exclude o revenire la Dinamo

Adrian Mihalcea a antrenat-o pe Dinamo într-o perioadă foarte dificilă pentru formația „roș-albă”, în 2020, când planeta era afectată de pandemia de COVID-19. După mai mulți ani în care a spus că nu și-ar dori să revină, actualul antrenor al celor de la UTA a afirmat că ar fi dispus să accepte o ofertă din partea „câinilor”. „Am avut o perioadă de timp când, după episodul Dinamo, ca antrenor, eu n-am fost deloc fericit și confortabil cu ceea ce s-a întâmplat.

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Am declarat de câteva ori că pentru mine Dinamo va rămâne doar în suflet și nu mă va mai interesa. S-au schimbat timpurile, m-am schimbat și eu. Poate sunt mai înțelept și cu siguranță am și mai multă experiență și dacă va fi la un moment dat acel telefon, voi răspunde afirmativ”, a spus Adrian Mihalcea, conform . , care a preluat echipa după plecarea lui Zeljko Kopic.

Ce s-a întâmplat în primul mandat al lui Adrian Mihalcea la Dinamo

Adrian Mihalcea a preluat-o pe Dinamo în martie 2020, înlocuindu-l pe cehul Dusan Uhrin, însă la scurt timp după numirea sa, SuperLiga s-a oprit din cauza pandemiei de COVID-19, iar debutul său a sosit doar în luna iunie. Dinamo a jucat 7 partide în mandatul său, în decurs de doar 3 săptămâni, iar bilanțul a fost unul teribil: o victorie, o remiză și 5 eșecuri. Mihalcea a fost demis în iulie, după ce echipa a ajuns pe loc retrogradabil, iar tehnicianul a fost înlocuit pe bancă de regretatul Gigi Mulțescu.

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Până la urmă, „câinii” nu au putut să joace toate meciurile din acel play-out, din cauza amânărilor provocate de pandemie, și au terminat pe locul 13, penultimul, însă FRF a decis să mărească numărul de echipe din prima divizie. Astfel, nicio formație nu a retrogradat direct, iar ultima clasată de la acel moment, Chindia, a disputat barajul. După experiența de la Dinamo, Mihalcea le-a mai antrenat pe Unirea Slobozia (în două rânduri), Chindia Târgoviște și Gloria Buzău înainte de a fi numit la UTA în vara lui 2025. .

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