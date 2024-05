Antrenorul care a învins-o pe Dinamo cu Csikszereda, în 2018, îi avertizează pe ”câini”: ”Dacă au intrat deja în petrecere nu-i văd bine”

Fani au invadat terenul și au sărbătorit cu jucătorii salvarea in extremis de la retrogradarea directă și accederea în barajul pentru menținere cu FK Csikszereda, locul 6 din Liga 2. Valentin Suciu, antrenorul care se afla pe banca lui Csikszereda în 2018, când formația din Harghita a eliminat Dinamo din optimile Cupei României, i-a avertizat pe alb-roșii să nu se fii bucurat prea devreme.

Valentin Suciu: ”Csikszereda nu va fi victimă sigură. Nu știu de ce s-a bucurat atât de tare dinamoviștii”

”Am văzut și eu bucuria de la finalul meciului cu UTA. Sincer, nu știu de ce s-au bucurat atât de tare dinamoviștii. Mai sunt încă două jocuri grele pentru Dinamo, din punctul meu de vedere. Csikszereda nu va fi victimă sigură.

Chiar dacă nivelul din Liga 2 nu este foarte ridicat, să nu uităm, cei de la Dinamo au promovat tot după un baraj, cu FC Argeș. Au mai fost și alte cazuri recente când echipele din Liga 2 au învins echipe din Liga 1 și au promovat. Dacă dinamoviștii au intrat deja în petrecere nu-i văd bine”, a declarat Valentin Suciu (43 de ani), pentru FANATIK.

Valentin Suciu consideră însă că Dinamo pornește ca favorită: ”Trebuie să fim realiști, Dinamo are prima șansă. Este un club imens, cu un trecut extraordinar. Are jucători cu experiență, de calitate. Dar asta nu înseamnă că entuziasmul jucătorilor de la Miercurea Ciuc nu poate echilibra balanța”.

Armele celor de la Csikszereda. ”Peter Gal-Andrezly și Jebari pot face diferența”

Antrenorul știe că formația din Harghita și are armele ei. ”Csikszereda are jucători care pot ieși la rampă și pot face diferența. Cu unii chiar am lucrat. Mă refer la mijlocașul Peter Gal-Andrezly, la Soufiane Jebari, mijlocaș ofensiv. Lui Jebari îi plac astfel de meciuri tari.

El a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren la meciul din 2018, când am eliminat-o pe Dinamo din Cupa României. Motivația e foarte mare la Miercurea Ciuc, echipa este la un pas să promoveze pentru prima dată în istorie în Liga 1”, a precizat Valentin Suciu, în prezent director tehnic la Sepsi.

”În Liga 2 este un joc mai agresiv decât în SuperLiga”

Tehnicianul pe care îl visează și acum Mircea Rednic, pentru înfrângerea rușinoasă din urmă cu aproape șase ani, a explicat de ce echipele din Liga 2 pot încurca socotelile favoritelor din SuperLiga.

”Campionatul ligii secunde este unul aparte. Mulți jucători și antrenori care au activat mulți ani în Liga 1 greu se pot adapta în Liga 2, pentru că se joacă un fotbal atipic. Dacă în prima ligă sunt spații să pasezi, să construiești, în Liga 2 spațiile se cam comprimă.

Este un joc mai agresiv, mai fizic decât în primul eșalon. Driblezi unul și te trezești că a doua oară tot pe ăla trebuie să-l driblezi, că se ține după tine. Drept dovadă, Corvinul. Nu degeaba a ajuns în finala Cupei României. Are jucători muncitori.

Oțelul la fel. Cu același stil de joc agresiv a avut un sezon foarte bun în SuperLiga, pentru o nou-promovată, și a ajuns în finala Cupei. Mulți jucători cred că talentul sau experiența este de ajuns, dar în fotbalul de astăzi trebuie implicare mare și din punct de vedere fizic. De aceea, echipele din eșalonul secund pot pune probleme echipelor din SuperLiga ”, a adăugat Valentin Suciu.

Acesta speră ca să nu-i coplească pe fotbaliștii de la Ciskszereda: ”E foarte important cum vor gestiona miza. Asta e treaba lui Robi Ilyeș, iar cum îl cunosc eu sigur va gestiona bine echipa.

Lui Ilyeș îi place să atace, îi place jocul combinativ, dar nu neglijează nici apărarea. Un rezultat și un joc dădătoare de speranțe pentru retur va face ca stadionul din Miercurea Ciuc să fie neîncăpător la meciul decisiv”.

Cunosc oamenii de la Csikszereda și sunt convins că dacă nu vor reuși acum promovarea, cu siguranță că vor încerca din nou anul viitor. Sunt două jocuri, iar șansa aia mică pe care o au o pot fructifica. Le țin pumnii! – Valentin Suciu, ex-antrenor FK

Victoria cu Dinamo: “A fost un meci de infarct”

Antrenorul își amintește cu plăcere de victoria reușită cu Csikszereda împotriva lui Dinamo, în octombrie 2018, la Miercurea Ciuc. ”Pentru noi era o sărbătoare. Noi eram în Liga 3, iar Dinamo în Liga 1, pregătită de Mircea Rednic și avea în componență jucători importanți precum Dan Nistor, Hanca, Gicu Grozav, Denis Ciobotariu, Daniel Popa, Ionuț Șerban, Ricardo Grigore sau Salomao.

Țin minte că a fost un meci de infarct. Am condus cu 2-0, am fost egalați, 2-2, în 90 de minute. Dinamo a preluat conducerea în prelungiri, iar în ultimle secunde am reușit să egalăm, 3-3. Ne-am calificat la penalty-uri, după ce ultima lovitură a fost repetată de trei ori.

În jocurile astea în care nu prea îți dă nimeni șanse apare o automotivație puternică în rândul jucătorilor. E un prilej să fie remarcați și să prindă un contract mai bun”.

Dinamo va juca în dublă manșă cu Csikszereda Miercurea Ciuc, primul meci pe Arena Națională, luni, 20 mai, de la ora 20:00, iar returul pe 27 mai, la Miercurea Ciuc.