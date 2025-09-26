Antrenorul care a rămas impresionat de forța Universității Craiova: „Pot alinia oricând două echipe peste FCSB și CFR Cluj”. Exclusiv

Universitatea Craiova primește încurajări de la Emil Săndoi înaintea derby-ului cu Dinamo. Fostul mare jucător și antrenor la „Științei” convins că echipa lui

Emil Săndoi, convins că Universitatea Craiova e marea favorită la titlu: „Au gândit foarte bine strategia”

Bănia e în căutarea primului titlui de campioană după 34 de ani secetă. „Speranțele sunt mari la Craiova pentru sezonul ăsta și eu am spus-o încă dinainte să înceapă campionatul că e principala favorită la câștigarea campionatului având în vedere transferurile făcute. Am mare încredere în staff-ul tehnic și au gândit foarte bine strategia. Voi fi la meci și le țin pumnii”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Emil Săndoi a remarcat și cele mai reușite transferuri din Bănie: „La noi se mai fac transferuri care nu reușesc, mai ales când e vorba de jucători străini. De data asta au reușit să transfere exact ce aveau nevoie. Aproape toți jucătorii s-au acomodat rapid la echipă.

Mă gândesc la Isenko, la Romanchuk, la Băluță, Teles, Cicâldău, care însă era deja la Craiova. Și la nivel de underi au adus jucători interesanți: Mihnea Rădulescu, David Matei, Luca Băsceanu”.

Emil Săndoi o vede pe Dinamo mai slăbită decât sezonul trecut: „Au pierdut 4 jucători importanți”

Înaintea derby-ului din etapa a 11-a, cu Dinamo, programat vineri, 26 septembrie, ora 21:00, oltenii sunt pe locul 1, cu 23 de puncte.

„Dinamo e în nota echipei care a jucat în campionatul trecut. O echipă foarte organizată, căreia îi place să aibă posesia și să controleze jocul, dar cred că jucătorii pierduți ca Olsen, Selmani, Politic, Homawoo erau foarte importanți și sunt sub nivelul de anul trecut. Au mai slăbit.

Mirel Rădoi este antrenorul momentului. Rotaru și restul conducerii și-a făcut datoria față de echipă. Au un staff foarte bine organizat și competent, cel mai bun din România din punctul meu de vedere”, a adăugat antrenorul în vârstă de 60 de ani.

Cum explică forma slabă a FCSB-ului și CFR-ului și de ce le consideră principalele contracandidate la titlu ale Craiovei

„La FCSB cred că abia acum își spune cuvântul uzura din sezonul trecut când au avut foarte multe meciuri. Au avut puțină șansă, însă acum s-a întors roata. Iar la CFR Cluj cred că au cântărit greu rezultatele negative din cupele europene. S-au pierdut niște jucători, au fost accidentări, deci niște conjuncturi nefavorabile la ambele echipe.

Asta nu înseamnă că au ieșit din cursă. În niciun caz. Eu le văd principalele contracanditate chiar dacă sunt alte echipe acum în față. Rămân cei mai periculoși adversari. Eu nu îi văd pe Rapid. Cred că la nivel de lot sunt mai puternice FCSB și CFR Cluj. Mi-e greu să cred că va arăta așa clasamentul pe viitor.

Gnahore cred că e o pierdere mai mare pentru Dinamo decât Assad pentru Craiova. Craiova are mult mai multe soluții și pot schimba jucători de la o etapă la alta fără probleme”, a continuat Săndoi.

Fostul jucător al Craiovei Maxima e convins că Universitatea poate face meciuri mari și în Conference League: „Multe puncte”

În sezonul 1990-1991, Emil Săndoi a făcut eventul ca jucător cu Universitatea Craiova. Acum, tehnicianul le ține pumnii strânși oi, 2 octombrie, de la ora 22:00, oltenii vor juca pe terenul polonezilor de la Rakow.

„Craiova eu cred că poate să joace de la egal la egal cu orice adversar din Conference League și s-a văzut asta și cu Istanbul Bașakșehir. Toată lumea spunea că o să fie eliminată Craiova. Eu cred că Universitatea Craiova poate să facă multe puncte în grupă și e o performanță mare pentru fotbalul românesc. Câte echipe au reușit să ajungă în grupe?

Un prim pas a fost făcut și era foarte important pentru ceea ce urmează. E o performanță de tranzit pentru Craiova și clubul poate trece acum la nivelul următor. E benefic pentru mentalitatea și moralul jucătorilor. Când obții să obții ceva la nivel european și să domini campionatul îți dă automat o stare care poate să creeze creștere în calitate, dorință, exprimare și performanță”.

Săndoi știe și care e marele atu al „leilor”: „În comparație cu celelalte echipe, Craiova are posibilitatea să facă o rotație a jucătorilor. Dacă am lua două echipe de la Universitatea și de la FCSB și CFR Cluj, eu garantez că echipa a doua de la Craiova e peste ceea ce poate alinia FCSB sau CFR Cluj.

Depinde ce se va întâmpla în continuare. Am fost în discuții cu mai multe echipe. Să vedem ce va fi în continuare. Când o fi, să fie”, a conchis fostul stoper al „Științei”.