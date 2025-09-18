Antrenorul care așteaptă telefonul lui Gigi Becali pentru a o scoate pe FCSB din criză: „M-aș duce! E vorba de Steaua”

Elias Charalambous este cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali, însă ultimele rezultate pun presiune pe umerii săi, deși patronul a declarat în repetate rânduri că demiterea cipriotului nu este o soluție pe care să o ia în calcul. Cu toate astea, fostul mijlocaș al Stelei, care a mai lucrat pe banca lui FCSB, ar fi gata să preia misiunea de a-i salva pe „roș-albaștrii”.

Ilie Stan ar accepta în secunda doi oferta lui Gigi Becali! Fostul mijlocaș al Stelei e pregătit să salveze echipa

Deși s-au calificat pe tabloul principal din UEFA Europa League, în campionat „roș-albaștrii” au obținut o singură victorie din 9 meciuri și au adunat doar 7 puncte în clasament.

Elias Charalambous pare să fi scăpat situația de sub control, însă Gigi Becali nici nu se gândește să înlocuiască antrenorul. Cu toate acestea, Ilie Stan așteaptă cu nerăbdare telefonul patronului lui FCSB și ar accepta provocarea de a repune FCSB-ul pe picioare:

„Gigi Becali este mai implicat la echipă decât era atunci când antrenam eu. (n.r. – Ați mai putea lucra cu el?) M-aș duce, sincer! E vorba de FCSB, care pentru mine e Steaua, pentru suporteri m-aș duce. Dacă mă cheamă și ne înțelegem, de ce nu? Au mai trecut anii și peste mine. Atunci aveam o vârstă, acum altă vârstă. Experiența își spune cuvântul. Sunt într-un moment foarte bun al carierei de antrenor și chiar aș avea nevoie de o provocare gen FCSB”, a declarat Ilie Stan, conform

Ilie Stan, poveste fabuloasă din perioada în care a antrenat la FCSB: „Băi, tată… tu antrenezi, eu fac echipa”

În urmă cu câțiva ani, Ilie Stan a povestit o întâmplare din perioada pe care el și-a petrecut-o ca antrenor al echipei patronate de Gigi Becali, mai precis între anii 2011-2012. Fostul antrenor al „roș-albaștrilor” a dezvăluit că a urcat echipa de pe locul 10 până aproape de prima poziție, însă nu a putut lucra cu pretențiile lui Gigi Becali de a se băga tot timpul la echipă:

„Am avut o perioadă bună şi am demonstrat. Am luat echipa de pe locul 10 şi am ajuns pe locul doi. Prin jocul echipei, de la o mie de suporteri, în trei luni am jucat cu 50.000. După o singură discuţie cu Gigi, am decis să plec. N-am avut divergenţe. Când am plecat, simţeam că e momentul. S-au întâmplat multe lucruri pe care n-o să le spun şi-o să le ţin doar pentru mine. Eu mai mult fac decât vorbesc, dar, când fac şi nu sunt respectat, o să vorbesc.

Când eram pe locul 10 îmi zicea: ‘Ilie, faci ce vrei la echipă’. Când am ajuns pe locul doi, ‘tată, de acum sunt 30 de milioane de euro în joc şi trebuie să mă bag’. Atunci am renunţat.’Eşti nebun, unde pleci?’. ‘În ce condiţii să rămân?’, i-am zis eu. ‘Băi, tată, tu antrenezi, eu fac echipa’. N-am putut să accept şi am plecat”, a spus Ilie Stan pentru gsp.ro.

Ilie Stan a antrenat ultima dată Gloria Buzău. Cum arată CV-ul său

Ilie Stan a mai acceptat o provocare de curând, și anume Echipa a început să joace mult mai bine cu el la cârmă, însă probleme din interior și-au spus cuvântul, iar fostul mijlocaș al Stelei nu a putut face nimic în această privință.

Gloria Buzău a terminat sezonul 2024/2025 din SuperLiga României pe ultimul loc, iar

De-a lungul carierei sale de antrenor, Ilie Stan a mai antrenat UTA Arad, FC Vaslui, FC Brașov, Concordia Chiajna, Farul Constanța, dar și numeroase echipe din zona Golfului.