Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”

Gigi Becali a primit un mesaj incredibil din partea unei femei. Patronul campioanei României a dezvăluit ce nume de antrenor i-a fost propus.

O femeie i-a propus lui Gigi Becali antrenor nou la FCSB: „Eram curios”

FCSB traversează o perioadă proastă în SuperLiga. După 10 etape, e pe locul 13, cu 7 puncte, la 7 lungimi de play-off. Din acest motiv, au apărut . Gigi Becali a dezvăluit că o femeie i-a dat mesaj pentru a îl numi antrenor pe Dan Alexa.

„Mi-a dat mesaj una Ioana Popescu. E vreo jurnalistă Ioana Popescu? Una Ioana Popescu, care era prin oraș. Îmi dă mie mesaj Domnule Becali, vă stimez atât de mult. Un mesaj d-ăla lung. Nu știu cine e Ioana Popescu. Poate nu e aia din oraș, poate e dintr-o comună. De unde să știu? (n.r. – râde)

Zice ‘Vă respect foarte mult, că o fi că o împărți’, un mesaj mai lung. Eu nu le citesc. Dar acum eram curios. Ioana Popescu. Cine e Ioana Popescu? Mie femeile nu îmi prea dau mesaje. Nu au ce mesaje să îmi dea mie femeile mesaj, mie bărbat. Sau eu bărbat să îți dau ție femeie mesaj. De ce să îți dau? Dacă ești jurnalistă, îmi dai mesaj, îți răspund. Dar dacă nu ești jurnalistă, ce treabă am eu cu tine? Eu am treabă cu bărbații.

Văd Ioana Popescu, am zis că poate aia de la oraș. Zice ‘Luați-l pe Dan Alexa, cel mai mare antrenor’. Bă, lasă că treaba aia, că l-a bătut femeia (n.r. – Anamaria Prodan). L-a bătut, asta e. Dar s-a mai dus și la emisiunea aia (n.r. – Asia Express). Emisiune de circăreală. Am văzut că făceau reclamă. Dar nu mă uit eu la Asia Express. Mă duc să mă spânzur dacă mă uit la Asia Express. Mă uit eu la Asia Express? Sunt nebun?”

„Lasă că a luat o palmă. Poate se ștergea palma, dar te mai duci și la Asia Express?”

În prezent, tehnicianul în vârstă de 45 de ani se află pe banca lui Poli Timișoara, echipă aflată în Liga 3. Pe Gigi Becali îl enervează însă că cel poreclit

„Lasă că a luat o palmă. Poate se ștergea palma, dar te mai duci și la Asia Express? La FCSB? Niciodată în viața lui! Te duci la Asia Express? Tu bărbat? Băi, dacă ești actor, da, te duci, dar tu, antrenor, te duci la Asia Express? Bă, nebunule…”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.