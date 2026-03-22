Antrenorul care l-a înlocuit pe Cristi Chivu, declarații tari după Fiorentina – Inter 1-1. Ce spune de criza liderului din Serie A

Inter a remizat, 1-1, pe terenul celor de la Fiorentina, fără Cristi Chivu pe bancă, iar înlocuitorul a recunoscut că formația milaneză este într-o criză.
Mihai Alecu
23.03.2026 | 01:01
Ce spune Kolarov după ce Inter a remizat cu Fiorentina.
Inter a condus încă din minutul 1 în partida de la Fiorentina, după un gol venit din partea lui Esposito, însă nu a putut să-și păstreze avantajul până la final și a fost egalată de formația viola, iar acest rezultat adâncește criza pe care o are trupa din Milano.

Aleksander Kolarov e îngrijorat după ce Inter a făcut egal și cu Fiorentina. Ce spune înlocuitorul lui Cristi Chivu

Antrenor secund la Inter, Aleksander Kolarov a fost cel care a condus echipa de pe margine în locul lui Cristi Chivu, cel care a fost suspendat pentru cartonașul roșu primit în etapa trecută, la egalul cu Atalanta, 1-1. Tehnicianul sârb nu s-a ferit de cuvinte și a remarcat problemele pe care le are formația nerazzurri, însă în același timp a transmis că totul este în mâna jucătorilor, dat fiind faptul că există un avans important chiar și după această serie negativă de rezultate existentă.

„Pentru noi erau 3 puncte vitale, dar trebuie să felicităm Fiorentina. Nu e un moment bun, nu am făcut o partidă bună, dar avem în continuare 6 puncte avans și totul depinde de noi. Ne lipsește puțin concentrarea, poate din cauza oboselii. E evident că nu suntem într-o perioadă foarte bună, eram obișnuiți să dominăm adversarul, însă nu trebuie să uităm că avem un avans și totul depinde de noi în acest final de sezon pentru a termina pe primul loc”, a spus Aleksander Kolarov, secundul lui Cristi Chivu.

Inter rămâne pe primul loc în Serie A, chiar dacă are 3 etape fără victorie

Inter a avut un sezon excelent până de curând, cel puțin la nivel de Serie A, acolo unde puține formații păreau că pot să facă față puterii pe care o avea echipa condusă de Cristi Chivu. Totuși, lucrurile s-au schimbat, iar criza a început cu eliminarea din Champions League, în fața celor de la Bodo/Glimt. A urmat o victorie în campionat, 2-0, cu Genoa, după care un egal în prima manșă a semifinalei Cupei Italiei, 0-0, la Como.

Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

De acolo, rezultatele au fost într-o spirală negativă. A venit eșecul în derby-ul cu Milan, după care egalul de acasă, cu Atalanta, partidă care s-a terminat cu un scandal făcut de tehnicianul român din cauza arbitrajului. Acum, după egalul cu Fiorentina, diferența față de locul 2, AC Milan, mai este de doar 6 puncte, cu 8 etape rămase de jucat până la final. În runda viitoare, Inter urmează să evolueze acasă, cu AS Roma, după care va merge la Como, pentru un nou duel cu echipa lui Cesc Fabregas.

