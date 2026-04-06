Sport

Antrenorul care l-a înlocuit pe Mircea Lucescu la echipa națională s-a prăbușit emoțional: „De două zile plânge!”

Fostul colaborator al lui Mircea Lucescu de la echipa națională este extrem de afectat de situația în care se află legendarul tehnician, internat la Terapie Intensivă după ce a suferit un infarct.
Bogdan Mariș
07.04.2026 | 00:51
ULTIMA ORĂ
Ionel Gane (54 de ani), fostul secund al lui Mircea Lucescu de la echipa națională, este extrem de afectat de situația medicală a legendarului tehnician. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu (58 de ani) a dezvăluit că Ionel Gane (54 de ani), fostul secund al lui Mircea Lucescu de la echipa națională, este extrem de afectat de situația în care se află „Il Luce”. Internat în spital pe 29 martie după ce a acuzat o stare de rău în cantonamentul primei reprezentative, Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri, 3 aprilie, iar acum se află la Terapie Intensivă.

Ionel Gane, dărâmat după infarctul suferit de Mircea Lucescu

Gică Craioveanu a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu, iar acesta a dezvăluit că fostul secund al legendarului tehnician, Ionel Gane, este extrem de afectat în aceste zile, după ce „Il Luce” a suferit un infarct. „Toți suntem alături de dumnealui, nu e ușor. Sunt momente foarte dificile. Știm cu toții cum este nea Mircea.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu foarte mulți prieteni, inclusiv Jerry (n.r. Ionel Gane, fostul secund al lui Mircea Lucescu). De două zile plânge. S-a creat o conexiune foarte importantă, foarte strânsă între ei, iar suferința e foarte mare. Fotbalul, până la urmă, trece pe alt plan. Să sperăm (n.r. că vor exista minuni), a afirmat fostul mare atacant la finalul partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.

Ionel Gane l-a înlocuit pe Mircea Lucescu la meciul cu Slovacia

Ionel Gane a fost secundul lui Mircea Lucescu pe parcursul întregului mandat al acestuia la națională. După ce fostul selecționer a ajuns la spital, nemaiavând posibilitatea de a se deplasa în Slovacia pentru meciul amical de pe 31 martie, Ionel Gane l-a înlocuit și i-a condus pe „tricolori”, care au cedat cu 0-2 la Bratislava. „E adevărat, rezultatul nu ne-a ajutat să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. Din păcate, s-a văzut că am intrat timorați.

ADVERTISEMENT
(n.r. au fost jucătorii afectați de situația lui Mircea Lucescu?) Eu zic că da. S-a văzut în implicare. Nu au fost ușoare zilele acestea. Ratarea calificării, plus evenimentul neplăcut, ce s-a întâmplat cu nea Mircea… Nu a fost ușor să le ridicăm moralul. Moralul jucătorilor a fost zdruncinat”, afirma tehnicianul după eșecul suferit în Slovacia. După trei zile, starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit, tehnicianul suferind un infarct, iar în acest moment „Il Luce” se află în stare critică la Terapie Intensivă.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
iamsport.ro
'Hagi s-a răzgândit!'. Anunțul care dă peste cap toate scenariile: 'S-a întâmplat ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!