Antrenorul care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la FCSB anunță o schimbare importantă. Ce se întâmplă la meciul cu Petrolul

, în runda cu numărul 6 din play-out, iar trupa bucureșteană va fi condusă de tandemul format din Lucian Filip și Alin Stoica, cei doi rămași pentru a suplini .

Plecarea lui Mirel Rădoi a schimbat lucrurile la FCSB. Gigi Becali se va implica din nou în alcătuirea primului 11

Lucian Filip a fost întrebat dacă primul 11 va fi stabilit împreună cu patronul grupării, Gigi Becali, iar acesta a confirmat că omul de afaceri se va implica din nou în stabilirea titularilor, lucru pe care nu l-a mai făcut în perioada în care trupa bucureșteană a fost pregătită de Mirel Rădoi. Acum, Latifundiarul din Pipera revine în control și nu mai are nici ‘bătaia de cap’ cu titularizarea lui Vlad Chiricheș, cel care s-a accidentat în duelul cu Farul.

„Știm cu toții implicarea patronului în primul 11. În mare, primul 11 este conturat. Se știu jucătorii, 9-10 sunt siguri. Probabil este un semn de întrebare la 1-2 jucători. Eu sunt acum la conferință, dar amândoi lucrăm (n.r. cu Alin Stoica) pentru a pregăti meciul. Din ce am înțeles, Chiricheș nu mai are cum să mai prindă meciuri. Are o accidentare gravă. La experiența pe care el o are, mai ales că a fost aici în 2012-2013, nu cred că are probleme emoționale pe poartea asta”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Petrolul.

FCSB primește vizita celor de la Petrolul

FCSB a avut un parcurs bun în play-off, în care a învins în 3 din cele 5 meciuri disputate până acum, iar formația bucureșteană caută să continue parcursul bun și să confirme că succesul cu Farul, 3-2, din runda trecută, este rodul unui progres în joc. Pentru campioana României este un singur obiectiv în acest final de play-out, de a termina pe primul loc și astfel să-și asigure că semifinala barajului de calificare în cupele europene va fi disputat pe teren propriu.

În partidele din sezonul regulat, cu Petrolul, pentru cei de la FCSB a fost o victorie, la Ploiești, 1-0, și un egal pe teren propriu, 1-1. Nevoia de puncte pentru trupa lui Mehmet Topal e mai mare, iar ambiția jucătorilor, amenințați cu spectrul ligii secunde, ar putea să facă din duelul de pe Arena Națională să fie unul mai echilibrat decât o arată calculul hârtiei.