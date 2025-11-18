Antrenorul care l-a umilit pe Cornel Dinu, tranșant despre Mircea Lucescu: „N-ai cadavrele pe care le-ai avut pe unde ai antrenat!”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu nu a reușit să claseze România pe unul dintre prinele două locuri, în grupa de calificare la campionatul Mondial din SUA. România joacă azi cu San Marino, de la ora 21.45, la Ploiești, un meci fără miză, care poate fi ultimul pentru Il Luce ca selecționer.

Marin Barbu îi ia apărarea lui Mircea lucescu înainte de România – San Marino

Marin Barbu, antrenor cu vechi state de plată în prima divizie, spune că dacă ar fi fost în locul lui Lucescu nu ar fi acceptat să se înhame la munca de selecționer și îi găsește acestuia circumstanțe atenuante pentru parcursul mai puțin reușit al României în aceste preliiminarii.

“Eu am un respect deosebit pentru nea Mircea, dar eu în locul lui, la cariera pe care a avut-o, nu mă mai băgam. Poate lui îi place prea mult fotbalul, poate îi place să stea în lumina reflectoarelor, dar la vârsta lui nu poți să mai ai energia lui Edi Iordănescu sau a unuia de 40 de ani”, a afirmat cel poreclit Magiun, la , realizat de Ionel Stoica.

Magiun Barbu a fost antrenorul Forestei la acel memorabil 5-4 în Ștefan cel Mare, când moldovenii au întors scorul de la 0-4, deși adversara îl avea pe bancă pe Cornel Dinu. Tehnicianul în vârstă de 67 de ani consideră că una dintre cauzele pentru care Lucescu n-a reușit prea multe în acest mandate la națională este absența fotbaliștilor de valoare.

„Magiun” Barbu nu crede în valoarea jucătorilor români: „Nu avem pe nimeni pe la Liverpool”

“N-ai nici «cadavrele» (n.r. – jucătorii) pe care le-ai avut pe unde ai fost tu ca antrenor. El a fost omul care a știut și cum să ia jucătorii dificili, i-a pus pe burtă din vorbe. Dar acum nu avem niciun jucător care să joace și el la Liverpool, să fie titular în Premier League”, a mai spus „Magiun” despre actualul selecționer selecționer.

România are un jucător în Premier League, pe Radu Drăgușin, de la Tottenham, dar acesta a ratat toate meciurile din preliminarii, după ce a suferit o accidentare gravă la genunchi. Drăgușin e cel mai bine cotat fotbalist român, fiind evaluat la 25 de milioane de euro, fiind urmat de Dennis Man, de la PSV Eindhoven.

Marius Marin și Valentin Mihăilă, în afara lotului

Pentru meciul de diseară, Mircea Lucescu a renunțat la doi fotbaliști, în afara lui Drăguș, care este suspendat. Selecționerul i-a lăsat în afara lotului pe Marius Marin și Valentin Mihăilă, ambii cu ușoare probleme medicale.

Tricolorii revin la Ploiești după mai bine de patru ani. Selecționata pregătită atunci de Mirel Rădoi a pierdut cu 1-2, golul tricolorilor fiind marcat de Andrei Ivan.

În calcule se mai află și Danemarca, dacă este învinsă în deplasare de Scoția. Semifinala barajului e programată pe 26 martie, iar finala pentru tricolori, dacă va fi cazul, pe 31 martie.