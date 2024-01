Antrenorul care nu crede în Darius Olaru: ”Târziu pentru Germania sau Anglia”

O spune Vasile Miriuță, antrenorul fiind de părere că Darius Olaru e prea bătrân pentru a mai prinde un transfer într-un campionat de tipul Premier League sau Bundesliga. În schimb, Darius Olaru este trimis ”în Arabia Saudită”, acolo unde își termină carierele toți fotbaliștii acceptabili în căutare de bani mulți.

Antrenorul care nu crede în Darius Olaru

”Face 26 de ani în martie. , toţi spunem că e un jucător fabulos, un jucător extraordinar, dar tu eşti tot aici. Nu e în campionatul Germaniei, la Leverkusen, să vină Chelsea să plătească 50 de milioane”, a explicat Vasile Miriuță, în direct la Primasport. De altfel, Darius Olaru este într-o situație similară cu vedeta Florinel Coman.

Cu toate că ambii ar fi cedați pentru doar 5 milioane de euro, nicio ofertă concretă nu a sosit pe numele lor în acest mercato. ”Nu a venit o ofertă pe banii pe care îi vrea domnul Gigi Becali. Eu cred că îi dă drumul cu 5 milioane, dar dacă nu a venit nicio ofertă, că nu l-am văzut pe Gigi Becali să vină şi să spună Am primit ofertă de cinci milioane, dar vreau zece milioane”, a explicat Vasile Miriuță.

Cu toate acestea, antrenorul e de părere că Darius Olaru rămâne un jucător foarte bun, însă cu fiecare zi petrecută în plus în SuperLiga pierde o șansă de a își duce cariera la un alt nivel. ”E un fotbalist foarte bun, dar trebuie să facă pasul, acum, în vară şi să plece afară. E târziu pentru campionate precum Germania şi Anglia, poate ajunge în Arabia Saudită sau prin Emirate, dar acolo Tănase a fost golgheterul campionatului şi nu ştiu dacă au dat vreo 3 milioane jumate pe el, arabii”, a completat Vasile Miriuță pentru sursa citată.

Darius Olaru, ”one man show” cu UTA Arad

reușind 3 goluri, însă fotbalistul rămâne modest și spune că toată echipa a contribuit la acest succes categoric. ”Nu cred că a fost one man show, a fost un joc de echipă foarte bun, am arătat foarte bine și clar meritam aceste trei puncte.

Am luat mingea acasă, o să merg în vestiar să o semneze colegii. Mă bucur pentru acest hattrick, sper să nu fie ultimul din carieră. Penalty-ul am ales să-l execut pentru că eram primul pe listă, am decis să-mi asum responsabilitatea”, a explicat Darius Olaru. Transferat în 2020 pentru 600.000 de euro de la Gaz Metan Mediaș, Darius Olaru este evaluat momentan la 6,5 milioane de euro.

Interesant, nu doar Vasile Miriuță e sceptic când vine vorba despre un transfer al lui Olaru în străinătate, ci și Ilie Dumitrescu. Fostul mare atacant crede că lui Darius Olaru îi lipsește ceva pentru a convinge scouterii din Europa. ”E într-o formă foarte bună, un lider incontestabil al echipei, cu cifre foarte bune. E o soluție pentru Edi Iordănescu, dar trebuie să rămână la același nivel. Și trebuie să înțeleagă că, deși e superior, sunt momente când trebuie să facă și faza defensivă.

La nivel internațional ai nevoie și de joc fară minge, mai ales ca inter. Contează enorm! La fiecare meci trebuie să aibă reacție. Va fi transferat ca inter. În poziția asta, trebuie să joci un fotbal total. Pe faza ofensivă e extraordinar. Trebuie să faci tot timpul chestia asta. Orice scouter vine să îl vadă se uită la asta, mai ales în fotbalul important. Aici mai trebuie să lucreze.

Sunt momente când se pierde mingea și el nu face chestia asta. Nu vreau să scot asta în evidență, pentru că e seara lui. E un sfat de la mine pentru el. E nevoie și de joc fară minge ca să prinzi un transfer important pe o sumă mare”, a declarat Ilie Dumitrescu conform Digi Sport. Așadar, Darius Olaru are nevoie să se implice mai mult în faza defensivă, dacă vrea să fie luat în considerare pentru un transfer de răsunet.