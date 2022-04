Antrenorul care nu i-a luat niciun punct Universității Craiova îi vede pe olteni în finala Cupei: „Au jucători inventivi care fac diferența oricând!”. Exclusiv

Universitatea Craiova o va înfrunta în semifinala Cupei României, în dublă manșă, pe Sepsi OSK. Prima partidă dintre cele două echipe se va disputa pe stadionul Municipal din Sfântu Gheorghe și este programată miercuri, 20 aprilie, de la ora 19:30.

Emil Săndoi a analizat confruntarea dintre Universitatea Craiova și Sepsi OSK din semifinalele Cupei României: „Duelul dintre cele două echipe este finala competiției”

Duelul din semifinalele Cupei României dintre Universitatea Craiova și Sepsi este analizat de Emil Săndoi, antrenor care le cunoaște foarte bine pe cele două combatante, pentru că le-a fost adversar în Casa Pariurilor Liga 1. Ca antrenor al Chindiei, Săndoi nu a obținut niciun punct în fața oltenilor în acest sezon, pierzând ambele întâlniri cu același scor, 0-1.

Fostul jucător și antrenor al formației din Bănie este de părere că Universitatea Craiova și Sepsi OSK traversează o formă bună în campionat. Emil Săndoi a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că duelul dintre cele două echipe va fi unul echilibrat, chiar dacă oltenii sunt de neoprit în play-off.

„Sunt două echipe în formă în momentul de față, dar cred că Universitatea Craiova are un lot mai valoros. Sepsi a avut rezultate în ultima perioadă. Cred că va fi un meci echilibrat, cu toate că formația din Bănie are un plus și în ultima perioadă a demonstrat că este cea mai în formă echipă din campionat”, a declarat Emil Săndoi.

„Dintre echipele care au rămas în semifinalele Cupei, Universitatea Craiova are cele mai mari șanse. Eu cred că cine va merge mai departe dintre Sepsi și Craiova va câștiga trofeul. După părerea mea, duelul dintre cele două echipe este finala competiției”, a spus legenda „Științei”.

Emil Săndoi a declarat că . Fostul tehnician al Universității Craiova a spus că nu prezența lui Cristiano Bergodi pe banca covăsnenilor poate influența rezultatul final al partidei, ci forma jucătorilor din ziua meciului.

„Singura care are șanse să o împiedice pe Universitatea Craiova este Sepsi, iar celelalte două echipe nu cred că se pot impune într-o finală de Cupa României împotriva Craiovei. Actorii sunt în teren, Universitatea Craiova are doar două sau trei schimbări în primul 11, Sepsi are poate doar o schimbare în formula de start, diferența poate să o facă doar forma”, a declarat Emil Săndoi în exclusivitate pentru FANATIK.

„Echipele se cunosc bine, nu cred că vreunul dintre antrenori poate să vină cu surprize deosebite, cred că jucătorii vor face diferența. Craiova a demonstrat pe parte ofensivă o inventivitate de invidiat pentru toate echipele din prima ligă. Universitatea Craiova are jucători inventivi care pot să facă diferența oricând”, a adăugat fostul antrenor al „alb-albaștrilor”.

Emil Săndoi a fost eliminat din Cupa României de către Sepsi Sfântu Gheorghe: „Le-am făcut cadou cele două goluri”

Chindiei Târgoviște, antrenată de Emil Săndoi, a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei României de către Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida dintre cele două formații s-a disputat pe stadionul „Ilie Oană”, arena unde dâmbovițenii joacă meciurile de pe teren propriu, iar echipa antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu scorul de 2-1.

Emil Săndoi consideră că eliminarea din Cupa României putea să fie evitată dacă elevii săi nu greșeau decisiv în fața ofensivei covăsnenilor. Tehnicianul Chindiei Târgoviște consideră că formația sa a fost dezavantajată de deciziile arbitrului central Sebastian Colțescu.

„Sepsi ne-a eliminat în Cupa României, cu scorul de 2-1, noi le-am făcut cadou cele două goluri. A fost un autogol al nostru, iar golul doi a fost o minge redublată de Mațiș, care l-a lăsat pe adversar singur cu portarul. Am fost dezavantajați, pentru că la 2-1 am avut 11 metri, dacă s-ar fi făcut 2-2 poate că altul era rezultatul final”, a declarat tehnicianul Chindiei Târgoviște în exclusivitate pentru FANATIK.

Emil Săndoi, declarații surprinzătoare despre șansele Universității Craiova la titlu: „Cred că pot să aspire îndreptățiți la campionat”

Emil Săndoi a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că în acest sezon. Acesta a spus că formația din Bănie depinde de rezultatele obținute de FCSB și CFR Cluj în campionat, însă crede că cele două echipe vor face pași greșiți în viitorul apropiat.

„Eu o creditez pe Craiova cu sanșe la campionat! Nu depinde doar de ei, dar la ce demonstrează în ultima perioada este cea mai îndreptățită echipă să spere la câștigarea campionatului, este cea mai spectaculoasă echipă”, a declarat Emil Săndoi.

Fostul antrenor și jucător al Universității Craiova crede că lotul formației din Bănie a căpătat destulă experiență încât să facă față meciurilor decisive din play-off. Acesta a spus că oltenii au mulți jucători de valoare, iar forța ofensivă a trupei lui Reghecampf este de invidiat pentru echipele din Casa Pariurilor Liga 1.

„Universitatea Craiova are o experiență în plus față de anii trecuți, iar rezultatele astea nu vin întâmplător. Înainte, Craiova făcea un sezon regulat de excepție și se poticnea în play-off, iar în momentul de față au mai trecut niște ani peste jucători și au mai căpătat experiență”, a declarat Emil Săndoi în exclusivitate pentru FANATIK.

„Ivan este într-o formă deosebită, care și-a revenit la forma pe care a avut-o înainte să plece în Rusia. Îi mai punem apoi la socoteală și pe Baiaram sau pe Markovic, un fotbalist de execuție în careul de 16 metri. Inventivitatea jucătorilor de la Universitatea Craiova cred că este de invidiat pentru toate echipele din România”, a adăugat fostul tehnician al „alb-albaștrilor”.