Antrenorul care nu s-ar mai întoarce niciodată la FCSB, dar visează la națională: „E orgoliul fiecăruia”

Costel Gâlcă e convins că , iar fostul antrenor al FCSB a analizat șansele la titlu ale vicecampioanei în acest sezon.

Costel Gâlcă o vede pe FCSB favorită la titlu: „Anul ăsta sunt mult mai îndreptățiți”. De ce nu va mai antrena niciodată vicecampioana

Costel Gâlcă e de părere că FCSB pleacă din postura de favorită la câștigarea campionatului: „Cred că FCSB e favorită la titlu, dar mai e și CFR Cluj, Farul Constanța, Rapidul care e foarte bună. Până la urmă cred că o să rămână trei echipe care o să se bată până la final. Clar sunt favoriți la cum au arătat până acum în debutul campionatului. Anul ăsta poate chiar sunt mult mai îndreptățiți”.

În privința situației lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii de la FCSB, Gâlcă a transmis un mesaj clar și exclude posiblitatea să se mai întoarcă să lucreze cu Gigi Becali: „Fiecare antrenor acceptă ce vrea, dar știm foarte bine ce se întâmplă în România la mai multe echipe. Unii au influență asupra jucătorilor mai mare decât antrenorul. Am mai vorbit cu echipe în trecut, dar nu a fost să fie. Poate pe viitor.

Eu am spus că dacă cineva mă dorește sunt dispus să mă întorc. Nu însă oricum și în orice condiții. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali. Nu avem legături. Eu la FCSB e imposibil să mă mai întorc. Am mai spus-o.

Însă postul de selecționer rămâne un vis pentru fostul mijlocaș cu 68 de meciuri sub „tricolor”: „La națională, da. Cred că e visul oricărui antrenor român. Toți ne dorim să ajungem acolo și e orgoliul fiecăruia. Vom vedea dacă va veni vreodată acea zi”, .

Costel Gâlcă analizează eliminarea FCSB-ului în „dubla” cu Nordsjaelland: „Ei vând jucători pe sume foarte mari”

Antrenorul lui Radomiak Radom crede că echipele de club din SuperLiga sunt în declin: „Polonia are două echipe în grupele cupelor europene. Din păcate ăsta e nivelul fotbalului românesc și al sportului în general. Am dispărut cam de peste tot. Doar performanțe individuale la diverse sporturi și puțin prin handbal sau canotaj”.

Fostul antrenor al lui Velje nu a fost surprins că FCSB nu a trecut de Nordsjaelland: „Danezii au arătat că sunt o echipă care joacă fotbal, pot să schimbe sistemele de joc și au o idee clară de joc de 20 de ani de când s-au înființat. Jucători tineri, bine educați și cu personalitate. La noi e foarte greu să faci așa ceva pentru că ai nevoie de investiții foarte mari. Ei vând jucători pe sume foarte mari.

An de an vând doi-trei jucători prin Franța, au vândut la Benfica un jucător de 16 ani. Au infrastructură și idei foarte clare. Știu foarte bine ce au de făcut în funcție de fiecare adversar. Primăriile asigură bazele de pregătire și stadioanele. Au succes și la handbal, peste tot. Au tot ceea ce le trebuie pentru performanță”.

Ultimul antrenor al FCSB care a antrenat în Ghencea: „Am prins tranziția. Jumătate de sezon am fost Steaua”

Constantin Gâlcă încă speră că FCSB și CSA Steaua vor îngropa securea războiului: „Eu tot timpul am zis că bine ar fi fost pentru FCSB și CSA Steaua să ajungă la o înțelegere, dar sunt lucruri care pe mine mă depășesc. Nu mi se pare o problemă că FCSB a revenit în Ghencea. S-a umplut stadionul și a fost atmosferă frumoasă. Nu știu dacă o să continue acolo.

Eu am prins jumătate de an în Ghencea. Am fost Steaua prima parte a sezonului, apoi am fost FCSB! Am prins tranziția (n.r. râde). A fost un moment destul de greu, bineînțeles. Au plecat mulți jucători și plus aceste probleme juridice. S-a pierdut dramatic acea calificare în grupele Champions League și iată că de atunci nu a mai ajuns nicio echipă acolo”.

Ultimul antrenor care a adus eventul FCSB-ului caracterizează cei mai importanți jucători

Gâlcă e convins că Vlad Chiricheș mai poate ajuta echipa după ce revine după accidentare: „Depinde pentru ce l-ai luat. Dacă e mai mult pentru vestiar. Dar eu cred că poate să mai joace în campionatul nostru și să mai ajute echipa prin joc și experiența pe care o are”.

Antrenorul încearcă să ia presiunea de pe Coman și spune că nu e de ajuns ca el să joace bine pentru a câștiga titlul: „Florinel poate să fie un jucător decisiv pentru FCSB. Acum e cel mai în formă, dar o să aibă cu siguranță momente când nu o să mai fie la același nivel. La fel și Olaru, Șut sau Octavian Popescu. Nu poți mereu să joci foarte bine”.

Andrea Compagno este văzut drept un jucător care nu trebuie să lipsească din primul unsprezece: „E un atacant bun, pe care trebuie să îl ții în preajma careului. Altfel e greu să îți ajungă la poartă în tranziții. El e un pivot bun și trebuie să joace cu fața la poartă, să îți lege jocul.

Apoi sunt extremele care trebuie să cadă mereu în spatele lui, pe culoarele și spațiile create de el. Trebuie să marcheze, asta e cel mai important. Dar trebuie adus în situații de gol pentru că nu e un jucător care să ajungă repede în fața porții”.

Îl cere pe Adrian Șut la naționala României: „O să fie un jucător foarte bun”

Cel mai mult însă îi apreciază pe Adrian Șut și Darius Olaru: „Mie de la FCSB îmi place foarte mult Adrian Șut! Văd că dă echilibru echipei. O să fie un jucător foarte bun și pentru viitorul echipei României. Eu așa îl văd. Cred că trebuie chemat la echipa națională și a României și va fi unul dintre cei mai importanți jucători în viitor. Cred că este unul dintre cei mai buni mijlocași centrali români.

Și Olaru, pentru mine, e un jucător care s-ar putea să adapteze la un campionat destul de bun dacă ar prinde un transfer”.

Constantin Gâlcă a găsit o explicație și pentru scăderea de formă a lui Octavian Popescu, neconvocat nici la naționala de tineret: „E un jucător tânăr, în care noi toți am văzut ceva, dar el mai trebuie menajat. La vârsta asta, dacă joci multe meciuri poți să ai o cădere fizică și mentală. Nu poți să joci atâtea meciuri din prima. Sunt puțini capabili să facă asta.

Și dacă nici nu joacă pe postul lui, atunci este și mai greu pentru el. Plus criticile. Am văzut că au ieșit mulți jucători prin presă și spun că nu îi afectează. Pe toți ne afectează, vrând ne vrând.

OK, că nu te gândești la asta, dar nu ai cum să nu auzi sau să te faci că nu vezi. Poate nu citești ziarele, dar psihicul lucrează. E greu pentru un jucător tânăr și eu de cele mai multe ori nu l-am văzut în poziția lui naturală”.