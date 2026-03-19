Antrenorul care putea veni în locul lui Mirel Rădoi la FCSB a dat verdictul după debut: „Fără să jignesc pe nimeni, e părerea mea”

Gigi Becali s-a mișcat repede după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia de la FCSB. Omul de afaceri l-a pus pe finul său, Mirel Rădoi, pe banca tehnică, iar fostul selecționer al României îl va ajuta până la finalul sezonului, având ca scop calificarea în Conference League. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), care era una dintre variante, a explicat de ce varianta Mirel Rădoi este cea mai bună în acest moment.

Laurențiu Reghecampf a dat verdictul după debutul lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi a debutat cu stângul în noul său mandat la FCSB. Campioana en-titre a remizat alb pe teren propriu contra lui Metaloglobus București, „lanterna roșie” a campionatului. Momentan, formația lui Mirel Rădoi a pierdut prima poziție din play-out, însă mai sunt încă opt meciuri de disputat.

Dacă Rădoi nu ar fi fost doritor să ajute FCSB, însă Gigi Becali ar putea lua în calcul acest lucru din vară, când Mirel Rădoi ar avea o înțelegere cu o altă echipă. Totuși, fostul antrenor de la FCSB este de părere că niciun antrenor nu ar fi fost mai bun în acest moment decât Mirel Rădoi, care a fost și un fotbalist emblematic al clublui:

„(n.r. faptul că FCSB a ratat play-off-ul) Este o surpriză neplăcută, pentru mine ca fan, dar se întâmplă accidente. Valoarea echipei este alta. Venirea lui Mirel Rădoi este cea mai bună soluție în momentul de față. Știe echipa, campionatul și mai ales relația directă cu patronul echipei. Este, în momentul de față, cel mai bun antrenor pe care Steaua (n.r. FCSB) îl putea angaja, un plus foarte mare. Cu siguranță, cei de acolo vor reuși să aducă echipa unde merită, adică să joace în Conference League. Este doar o părere personală, fără să jignesc pe nimeni”, a spus Laurențiu Reghecampf, pentru

Se va putea abține Gigi Becali? Care este opinia lui Reghecampf

Omul de afaceri a fost nelipsit din deciziile din ultimii ani ce țin de transferuri și „primul 11”, iar acum se va afla într-o situație interesantă, în care va trebui să accepte tot ceea ce dictează Mirel Rădoi la echipă. Totuși, Laurențiu Reghecampf este de părere că Gigi Becali se va ține de promisiune și va lăsa totul în seama antrenorului:

„În momentul când Gigi Becali spune ceva, atunci așa va face. Cu siguranță, Mirel Rădoi va avea libertatea să antreneze și să facă cum dorește, dar rezultatul final contează cel mai mult”, a spus Laurențiu Reghecampf, conform sursei citate.