Antrenorul celebru acuzat de abuz sexual și violență. Un nou scandal monstru e pe cale să izbucnească

Antrenorul Yohan Lefevre este în centrul unui scandal uriaș. Au fost lansate acuzații de abuz sexual, dar și de violență la adresa acestuia. Ce alte nume celebre mai sunt la mijloc?

Yohan Lefevre și Violeta Damian, acuzați de abuz sexual și violență

De-a a lungul timpului, în lumea gimnasticii au izbucnit numeroase scandaluri. Totodată, au existat și acuzații de agresiune sexuală și chiar violență în unele cazuri. Și iată că o poveste similară are loc în Franța.

La mijloc se află numele a doi antrenori celebri. Este vorba despre Yohan Lefevre și Violeta Damian. Ambii au format un cuplu la un moment dat, iar în prezent, la adresa lor s-au lansat acuzații extrem de dure.

Mai exact, antrenorul Yohan Lefevre este cercetat pentru violență, hărțuire sexuală și abuz sexual. De cealaltă parte, românca Violeta Damian este la rândul ei cercetată pentru violență.

Ce s-a decis în instanță

La finalul lunii octombrie a avut loc și procesul pentru cei doi foști antrenori de gimnastică, în Nice. Pentru Yohan Lefevre s-au cerut 2 ani de închisoare. De cealaltă parte, pentru Violeta Damian 18 luni, dar cu suspendare.

Iar pentru fiecare acuzație adusă, antrenorul a avut o explicație. “Dacă te sărut, o să le spui părinţilor tăi?”, a întrebat într-o zi antrenorul una dintre eleve. Publicația ouest-france.fr, arată însă că acesta și-a justificat întrebarea.

Mai exact, antrenorul spunea că nu a vrut decât să verifice ce tip de sentimente are tânăra pentru el. Totuși, acuzații au venit și din alte direcții. Mai exact, o altă gimnastă susține că a fost atinsă de antrenor.

Aceasta ar fi fost atinsă în zonele intime și chiar sărutată pe gât. De cealaltă parte, o sportivă a acuzat-o pe Violeta Damian că ar fi tras-o de păr, ar fi lovit-o, iar mai apoi ar fi băgat-o cu capul într-un vas.

“Gimnastica nu este un domeniu în care legea nu există, nimic nu justifică violenţa fizică. Indiferent de şcoală, fie ea franceză sau română”, a declarat Mathieu Riberolles, avocatul Federaţiei Franceze în această speţă.

Un alt caz similar a revoltat lumea gimnasticii

Nu ar fi oricum prima oară când se întâmplă așa ceva În urmă cu câțiva ani, John Geddert, fost antrenor în vârstă de 63 de ani, era judecat pentru abuzuri fizice, verbale, dar și sexuale.

În acest caz, 20 de tinere care se antrenau la clubul pe care îl deținea s-au revoltat și au făcut publice dramele trăite. În actul de acuzare scria că faptele s-au petrecut între 2008 și 2018.

Presiunea și-a spus însă cuvântul în cazul acestuia. Astfel, în 2021, John Geddert, fostul antrenor al echipei feminine de gimnastică artistică a SUA, campioană olimpică în 2012, s-a sinucis.

Decizia luată a venit la doar câteva ore după inculparea sa pentru „muncă forţată” şi din Michigan, după cum anunța presa de peste hotare.