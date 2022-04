Antrenorul concediat de Simona Halep a dezvăluit cum e să lucrezi cu fostul lider mondial. Ce spune Artemon Apostu-Efremov despre Simo

Fostul lider mondial, Simona Halep, este ei. În ultima perioadă Simo a făcut constant schimbări în staff, fără a reuși să revină în prim-planul circuitul mondial.

Artemon Apostu-Efremov despre colaborarea cu Simona Halep: ”A fost o experiență senzațională”

Artemon Apostu-Efremov a lucrat alături de Simona Halep din 2019 până anul trecut când fostul lider mondial l-a concediat, imediat după eliminarea din optimile turneului de la Madrid.

Apostu-Efremov nu a avut, însă, niciodată statutul de A1 (antrenorul numărul 1 – n.r.), perioada în care a fost în staff-ul Simonei fiind mai degrabă un fel de ”secund” al lui Darren Cahill.

Atunci când sportiva a anunțat întreruperea colaborării, Apostu-Efremov a mărturisit că nu se aștepta la această decizie și că nu o înțelege.

Invitat la jurnalistului Cătălin Oprișan la , fostul antrenor al Simonei a fost întrebat dacă e greu este să lucrezi cu jucătoarea.

”Nu, e foarte profesionistă! Nu, pe teren e jos pălăria! Nota 10! Am lucrat un an și jumătate, a fost o experiență senzațională. Are capacitatea de a asimila excelent informația și să o și pună în practică”, a spus Apostu-Efremov, pentru sursa citată.

În perioada în care , antrenorul a avut și perioade în care a suplinit absența australianului Darren Cahill, asistând-o pe Halep la câteva turnee importante.

Artemon Apostu-Efremov a fost și jucător de tenis, dar nu a reușit niciodată să intre în primii 300 de sportivi în circuitul mondial.

A mai lucrat de-a lungul timpului și cu Gabriela Ruse, și cu Irina Begu, ultima renunțând la rândul ei la serviciile acestuia după doar câteva luni de colaborare.