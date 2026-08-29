Antrenorul cu care Gigi Becali a făcut cei mai mulți bani: „I-am dat primarului 10.000 de dolari. Luam cu 1 leu, dădeam cu 13”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre începuturile sale în afaceri și a susținut că unul dintre oamenii care l-au ajutat indirect să câștige cei mai mulți bani a fost Eugen Neagoe. Patronul FCSB a povestit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, cum fostul antrenor oltean i-a făcut legătura cu Antonie Solomon, primarul Craiovei din acea perioadă, într-o afacere cu marfă adusă în România în anii ’90.

Cum a ajuns Eugen Neagoe să-i deschidă „ușa“ Craiovei lui Gigi Becali

Becali susține că, în acea perioadă, Craiova era unul dintre cele mai importante orașe pentru distribuția de marfă, iar accesul la autoritățile locale era esențial pentru dezvoltarea afacerii. Latifundiarul din Pipera a povestit că Eugen Neagoe l-a pus în legătură cu Antonie Solomon, iar de acolo din acei ani.

ADVERTISEMENT

„Să vă spun ceva. Cei mai mulți bani pe care i-am făcut eu a fost cu Eugen Neagoe, dar el nu știe. Eu aduceam camioane de marfă și am zis că Craiova este oraș mare care poate înghiți marfă. Și zic cine îl cunoaște pe ăla, primarul de atunci, Solomon. Și cineva mi-a spus că Neagoe îl știe pe Solomon. M-am dus la Craiova, ne-am întâlnit la un restaurant, am vorbit cu Neagoe de mi-a făcut cunoștință cu Solomon, a spus Gigi Becali“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali susține că a făcut sute de mii de dolari din marfa vândută la Craiova

Patronul FCSB a continuat povestea și a afirmat că i-a oferit lui Antonie Solomon un „cadou” de 10.000 de dolari înainte de începerea colaborării. Potrivit lui Becali, afacerea consta în aducerea unor camioane încărcate cu produse precum pixuri, casetofoane și alte articole, pe care le vindea cu un adaos uriaș.

ADVERTISEMENT

„Când m-am dus acasă la el, de când i-am dat 10.000 de dolari nu-i venea să creadă că vede banii ăia în fața lui. I-am dat banii ăia ca să primească marfa, camioane, pixuri, casetofoane, orice chestii. Le băgam în depozit direct, eu luam banii și problema lor ce făceau cu marfa. Eu dădeam pe un pix 1 leu și îl dădeam cu 13 lei. Asta se întâmpla în anii 90“, a mai spus Becali.

ADVERTISEMENT

Acesta a precizat că , însă susține că în zona Olteniei a obținut cele mai mari câștiguri din acea perioadă.

ADVERTISEMENT

„Prima dată, înainte să ia marfa, i-am dat un cadou, acei 10.000 de dolari. Pe urmă a făcut și el mulți bani, îți dai seama. Cei mai mulți bani eu acolo i-am făcut prima dată. N-am făcut milioane de dolari, e greu să faci atât. Am făcut câteva sute de mii de dolari, dar am fost și la Iași, la Constanța, la Craiova, peste tot. Atunci erau banii lui Ceaușescu în conturi, magazinele erau goale, iar conturile pline. Iar eu le-am golit (n.r. râde)“, a încheiat patronul FCSB.